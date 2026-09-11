（路透讯） 针对摩洛哥足球总会宣称他们将承办2030年世界杯决赛的言论，国际足球联合会（FIFA）回应表示，相关的最终决定目前尚未敲定。

摩洛哥将与西班牙和葡萄牙联合举办2030年世界杯。这也是继2010年南非世界杯之后，这项全球顶级足球赛事第二次走入非洲大陆。

国际足联星期四（9月10日）在回应多家媒体问询时表示，决赛的举办场地将在“适当的时候”做出决定并对外公布。

此前，摩洛哥足总主席莱克贾（Lekjaa）在一次政治集会上向与会者宣称，摩洛哥已经赢得了世界杯决赛的举办权。

据美联社报道，莱克贾当时说：“本斯利曼（Benslimane）市将承办世界杯决赛。不管喜欢与否，如果有人还想对此说三道四，就让他们说去吧。举办城市就是本斯利曼，比赛场地就是哈桑二世球场，我希望摩洛哥队到时候能在这座球场踢决赛。”

莱克贾提到的球场官方名称为哈桑二世国王球场（King Hassan II Stadium），目前正在距离当地最大城市卡萨布兰卡不远的本斯利曼市兴建中，预计建成后可容纳11万5000名观众。

此前，英国媒体曾有报道称处于舆论漩涡中的国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）为了在明年的连任选举中获得政治支持，已向摩洛哥承诺了决赛举办权。国际足联过后明确否认了这些报道。