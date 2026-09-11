（伦敦综合电）新赛季欧冠首轮小组赛在星期四（9月10日）继续进行，意甲劲旅科莫（Como）在主场以4比1大胜德甲的莱比锡（Leipzig），喜迎历史性的梦幻欧冠首秀。

同时，六届欧冠盟主拜仁慕尼黑（Bayern Munich）在主场以5比0血洗挪威球队博德闪耀（Bodo/Glimt）；而土超劲旅费内尔巴赫切（Fenerbahce）则在主场以1比1逼平意甲的罗马（Roma）。

科莫欧冠首秀迎大胜

这是科莫历史上首次晋级欧冠这一欧洲顶级俱乐部赛事。由于主场辛尼加利亚体育场此前不符合欧洲足联的标准，俱乐部一度面临与时间赛跑的场馆升级挑战，否则不得不将主场迁往200公里外的萨索洛主场。

幸运的是，由西班牙名宿法布雷加斯（Fabregas）执教的科莫最终免去了奔波之苦，并在主场球迷面前用一场大胜尽情庆祝。

比赛第15分钟，巴图里纳（Baturina）率先破门打破僵局，随后杜维卡斯（Douvikas）扩大比分。下半场伊始，迪奥（Diao）将比分改写为3比0。尽管莱比锡随后由马克西莫维奇（Maksimovic）扳回一球，但佩罗内（Perrone）在伤停补时阶段锁定胜局，将比分定格在4比1。

荣膺全场最佳球员的巴图里纳赛后兴奋地说：“对于球队和这座城市来说，这是一个伟大的夜晚。这是一种美妙的感觉，我为自己和整支球队感到骄傲。我们必须保持这种势头，因为这只是一个开始。”

拜仁下半场狂轰五球

德甲豪门拜仁慕尼黑则在主场轻松拿下开门红。上半场拜仁进攻屡屡受阻，但下半场开场仅两分钟，穆西亚拉（Musiala）抽射破门打破僵局，随后拜仁便开启了进球狂潮。

第60分钟，神锋凯恩（Kane）头槌建功，这也是他代表拜仁出战的39场欧冠赛事中所攻入的第34球。随后，戴维斯（Davies）将比分扩大至3比0，而新援奥利塞（Olise）在比赛尾声梅开二度，将最终比分定格在5比0。

凭借这场大胜，拜仁已连续23个赛季在欧冠首轮小组赛中取得开门红。

费内尔巴赫切时隔18年回归欧冠

在伊斯坦布尔，阔别欧冠18年之久的费内尔巴赫切迎战罗马。第39分钟，罗马率先打破僵局，马伦（Malen）传球给克里斯坦特（Cristante），后者晃过埃德森（Ederson）低射破门。这也是克里斯坦特职业生涯在欧冠正赛的首粒进球。

落后的费内尔巴赫切在下半场展开反扑。下半场开场仅三分钟，格林伍德（Greenwood）妙传，布朗（Brown）面对门将斯维拉尔（Svilar）冷静挑射破门，将比分扳平。比赛尾声阶段，阿克（Ake）曾有一次头球击中罗马球门横梁，主队险些上演绝杀。

在当天进行的其他比赛中，荷甲名门艾恩德霍芬（Eindhoven）在主场以1比1战平乌克兰豪门顿涅茨克矿工（Shakhtar Donetsk）。

此外，捷克球队布拉格斯拉维亚（Slavia Prague）在主场遭遇黑色三分钟，在少一人作战的情况下，于伤停补时阶段连失两球，最终以2比3遗憾负于法甲的朗斯（Lens）。