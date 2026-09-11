（伊斯坦布尔综合电）土超传统豪门费内尔巴赫切（Fenerbahce）在新加坡时间星期五（9月11日）时隔18年重返欧冠赛场，并在主场以1比1战平意甲劲旅罗马（Roma）。不过赛后却出现意外插曲，上演主帅辞职、球会主席强硬挽留的戏码。

因在比赛中遭球迷扔水瓶袭击头部，现年65岁的费内尔巴赫切主帅卡尔塔尔（Ismail Kartal）在赛后的新闻发布会上神色黯然，直接向在场媒体抛出重磅炸弹。

他说，自己决定辞去主帅一职，“而且永远不会再回来”。他坦言，做出这一决定是为了“给球会让路，扫清前行障碍”。

但仅仅几分钟后，球会主席耶尔德勒姆（Aziz Yildirim）便以“长辈”身份霸气回绝他的辞呈，强令他留任。

耶尔德勒姆解释说：“今天晚上，有球迷在比赛中朝主教练的头部扔了一个瓶子。卡尔塔尔对此感到非常沮丧和受伤。我刚刚和他谈过，他向我提到了砸瓶子的事件，同时也抱怨了自己目前面临的巨大压力。”

当被记者问及卡尔塔尔是否已口头答应留任时，耶尔德勒姆展现出极其强势且温情的一面，他说：“他不需要（公开表态）说自己会继续干下去。我是他的长辈，我告诉他继续，他就必须继续，事情就是这样。我们是一家人。”

10年功勋球员 卡尔塔尔今年四度出山

卡尔塔尔与费内尔巴赫切渊源极深。球员时代，他曾在这家土耳其豪门效力长达10年之久。退役后，卡尔塔尔曾于2014至2015赛季首次执掌球队，并在2021至2022赛季担任临时主帅，随后在2023至2024赛季重掌教鞭。

在费内尔巴赫切最近两次夺得土耳其超级联赛冠军时，他都担任球队的助理教练。今年6月，他第四度出山，重新拿起球队的帅印。

作为土超传统豪门，费内尔巴赫切在过去五个赛季中均屈居联赛亚军。本赛季，他们终于打破18年的漫长等待重返欧冠正赛。

球会随后在社交媒体上强调，向主帅扔瓶子的肇事球迷已被确认身份，并被无限期禁止进入体育场。