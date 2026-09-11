（纽约综合电）头号种子白罗斯的阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）在美国网球公开赛女单半决赛中，以7比5、6比2直落两盘轻取美国名将杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula），不仅报了今年6月在柏林落败的一箭之仇，也连续四年闯入美网决赛，距离三连冠的霸业仅差一场胜利。

阿丽娜将在星期六（9月12日）的决赛中，与次号种子哈萨克斯坦的伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）争夺冠军。后者在另一场半决赛中顶住压力，在先丢一盘的劣势下以2比1逆转淘汰2023年赛会冠军、美国名将可可·高芙（Coco Gauff）。

在阿瑟·阿什球场进行的这场焦点对决中，三号种子杰西卡开局顽强抵抗，并在首盘挽救了早期的破发点。急于取胜的阿丽娜在第九局发球双误后一度情绪急躁，甚至怒掷球拍。不过，卫冕冠军在第10局被杰西卡保发后迅速稳住阵脚，在盘末凭借底线强攻完成致命破发，以7比5拔得头筹。

进入次盘，阿丽娜完全掌控局势，强劲的正手进攻让杰西卡难以招架。阿丽娜全场轰出29记制胜球与七记发球直接得分（Ace），在第四局完成关键破发确立3比1的领先后，最终以一记势大力沉的回球锁定胜局，仅用两盘便轻松过关。

阿丽娜赛后难掩激动之情，她坦言：“我太渴望这场胜利了，今天无论我做出什么决定，感觉都是对的。与我们之前的交锋相比，我今天确实打出了更高水平。”

杰西卡赛后也坦承输得心服口服：“她今天的发挥太疯狂了，完全是超高水准。老实说，面对这样的表现，我不觉得我今天还能做些什么。”

若阿丽娜能在决赛击败伊莲娜捧杯，她将成为继美国传奇塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）12年前完成三连冠之后，首位在美网达成这一壮举的女球员。

伊莲娜逆转高芙 放平心态迎战决赛

伊莲娜则在另一场半决赛中上演翻盘好戏。面对2023年赛会冠军、东道主好手可可·高芙（Coco Gauff），伊莲娜在以3比6先失一盘的不利局面下稳扎稳打，凭借底线相持与关键分的稳定发挥，以两个6比4连扳两盘，淘汰可可，拿下另一张决赛门票。

即使阿丽娜成功卫冕，伊莲娜的积分也足以让她在下星期一（14日）公布的最新世界排名中取代阿丽娜，首次登顶世界球后宝座。

两人此前曾两次在大满贯决赛中碰头，阿丽娜夺得2023年澳网冠军，伊莲娜则在今年1月于墨尔本公园成功复仇。

展望即将到来的巅峰对决，伊莲娜表示不会给自己施加过多压力：“这是一场重要的比赛，但既然是决赛，对手是谁其实都一样。我不希望给自己太大压力，即使决赛出现差错，到年底前我依然还有其他机会。我们每次交手都在互相激发对方的潜能，能与一位把你逼到极限的对手打比赛，这本身就很棒。”