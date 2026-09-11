（北京综合电）去年以12岁之龄写下历史，成为世界水上运动锦标赛史上最年轻奖牌得主的中国泳坛神童“小孩姐”于子迪，如今已满13岁。她不仅是中国泳军力争在来临爱知—名古屋亚运会称霸的主力核心，更已将目光投向了2028年洛杉矶奥运会的最高领奖台。

留着利落短发的于子迪，去年以一连串令人惊艳的成绩震撼国际泳坛。在2025年新加坡世界水上运动锦标赛上，于子迪协助中国队晋级女子4X200米自由泳接力决赛。尽管没有出战决赛，但中国队最终摘得铜牌，参与预赛的于子迪也凭此收获一枚具历史意义的世界大赛奖牌。此外，于子迪在个人赛的表现同样令人刮目相看，在女子200米混合泳、400米混合泳和200米蝶泳三个项目中均名列第四，距离领奖台仅一步之遥。

去年11月刚满13岁的于子迪，在中国全运会上以2分07秒41的惊人成绩，刷新当时女子200米个人混合泳的亚洲纪录。

日本爱知一名古屋亚运会将于9月19日拉开战幕。本月正在北京随中国国家队集训的于子迪接受官方新华社采访时直言，对自己的亚运首秀感到非常兴奋：“好好训练，不偷懒，把自己的训练水平发挥出来，努力突破自己。”

“初生牛犊”坦言曾面临窒息压力

教练哈思楠曾以“初生牛犊不怕虎”来形容于子迪的拼劲，但这名来自河北保定的少年健儿，也曾向外界倾诉过小小年纪承受的巨大重压。

于子迪自6岁开始习泳，多年来一直过着兼顾学业与高强度训练的忙碌生活。今年1月在河北省总结表彰活动上，于子迪曾忆述：“整天在学校上课，放学后还要训练，真的很累，有时累到吃饭都能睡着。”

在去年备战全运会女子400米混合泳期间，急切夺金的心理压力一度让她喘不过气来。于子迪坦言：“当时就像有一块大石头压在身上，让我喘不过气。”她甚至一度向教练哭诉：“除了训练什么都愿意做”，所幸在教练不断鼓励与开导下挺过低谷，最终在全运会一举揽下四枚奖牌。

鉴于其年纪尚幼，泳坛不乏声音关注高强度竞技体育对年轻选手身心负荷的长期影响。根据世界泳联规定，参加世界级锦标赛的最低年龄门槛一般为14岁，但若选手成绩达到极高标准，则可作为特例获准参赛，于子迪正是凭着超凡速度破格入围。

瞄准奥运最高领奖台

今年6月，于子迪在中国全国锦标赛女子400米混合泳游出4分30秒79的佳绩。这一成绩放在2024年巴黎奥运会上足以收获银牌，也让她在2028年洛杉矶奥运会（届时年满15岁）争金的前景备受外界看好。

虽然年少成名并屡屡登上国际媒体头条，但于子迪展现出超越年龄的成熟与清醒。她深刻明白仅凭天分无法走得长远：“天赋虽然决定了起点，但要走得更远、站得更高，靠的是日复一日的坚持与汗水。”

于子迪表示：“未来的路还很长，我会坚守初心，从团队汲取力量，努力站上奥运最高领奖台。”