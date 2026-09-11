（曼彻斯特综合电）新赛季英超联赛开踢第四周就迎来一场重磅对决，曼市（Manchester City）星期天（9月13日）客场挑战同城死敌“红魔”曼联（Manchester United）。这对刚入主曼市的马雷斯卡（Maresca）而言，是一次重大考验。

接替曼市功勋主帅瓜迪奥拉（Guardiola）后，马雷斯卡在前四场比赛取得完美开局。联赛三轮战罢，曼市展现出极强的统治力斩获全胜，目前积九分领跑英超，并在欧冠客场以2比0战胜波尔图（Porto），开季势头强劲。

然而，亮眼的战绩背后，曼市的表现却未完全令人信服。在赛季揭幕战中，曼市凭借最后时刻的两个进球才击败伯恩茅斯（Bournemouth），上轮面对升班马考文垂（Coventry）则艰难守住1比0的胜果。

要知道，曼市今夏斥资创纪录的4亿6000万英镑（约7亿8844万新元）引进多名新援，其中包括由恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）、安德森（Anderson）和布阿迪（Bouaddi）组成的全新中场组合，球队自然被寄予厚望。

值得庆幸的是，哈兰德（Haaland）稳定的进球效率依然是曼市最可靠的武器。这名挪威前锋在四场比赛中攻入五球，他曼市生涯的总进球数已达到167球，跻身队史射脚榜第三位。另外，他生涯七次在英超与曼联交手，贡献八球和三次助攻，绝对是红魔的心头大患。

红魔比曼市少两天备战

至于红魔，他们上赛季在卡里克（Carrick）接手后明显步入正轨，可惜球队今夏没有做好后防引援，错失强势开局的良机。

面对赫尔市（Hull City）、伊普斯维奇（Ipswich）和埃弗顿（Everton）这三个看似有利的开局对手时，红魔却仅拿到一胜一和一负积四分，目前位居积分榜第11名，正面临在争冠行列中早早掉队的风险。

虽然红魔在星期五（11日）的欧冠主场以4比0横扫阿塞拜疆球队沙巴FK（Sabah FK），但相比曼市少了两天的备战时间，体能和恢复情况可能成为隐忧。

卡里克对此说道：“我并不担心。我不会说这是球队最理想的情况，但我们也没有过多去想这件事。这些事情不是我们能够掌控的，我们只能处理好手头的牌，并尽力而为。”

曼联主帅卡里克不担心球队备战时间少于曼市，并指出赛程安排并非自己能够左右。（路透社）

值得一提的是，卡里克上赛季接手红魔后的首战正是对战曼市，最终他带队在主场以2比0完胜对手。如今再度坐镇老特拉福德，迎战开季全胜的曼市，卡里克过去10场英超主场比赛取得九胜一负的佳绩，或许能给红魔带来一丝底气。

蓝军要破赫尔市联赛不败金身

“蓝军”切尔西（Chelsea）星期六（12日）则将坐镇主场，迎战目前以二胜一和高居第三的赫尔市，势要凭借犀利的火力终结这支升班马的联赛不败金身。

哈维·阿隆索（Xabi Alonso）接手蓝军之后，最直观的变化就是前场配置更加丰富。在对利兹（Leeds）的英格兰联赛杯中，罗杰斯（Rogers）和帕尔默（Palmer）联手导演下半场的六球攻势，最终以6比3逆转取胜。本季各赛事五场比赛下来，蓝军的总进球数已达到16个。

蓝军中场罗杰斯（中）和队友帕尔默（右）在英联赛杯下半场导演六球攻势，助球队以6比3逆转取胜。（路透社）

在赛前新闻发布会上，赫尔市主帅雅基罗维奇（Jakirovic）被问到会采取什么特别措施来限制如日中天的蓝军时，这名前波黑主帅开玩笑说道：“踢他们（犯规战术）。如果只是进行人盯人防守，你根本没机会。”

不过，蓝军丢了七球的防守问题也同样明显，暴露出中场硬度不足和“续航能力”欠缺的老毛病。面对此前在主场以2比0拿下红魔、防守反击战术打磨得相当成熟的赫尔市，蓝军不仅要提防对手的快速反击，也必须避免在久攻不下后阵脚大乱。