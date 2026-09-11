在刚落幕的第46届世界业余围棋锦标赛中，代表新加坡出战的少年棋手陈亦函表现亮眼，在八轮激烈角逐中交出六胜二负的优异战绩，最终获得世界第五名，不仅位列东南亚参赛棋手之首，更刷新了我国在该项赛事的历史最佳战绩纪录。

被誉为“围棋奥运会”的世界业余围棋锦标赛，汇聚了全球数十个国家和地区的顶尖好手。从6岁开始学围棋、年仅15岁的陈亦函，虽然是52名参赛棋手中年纪最小的，但少年老成的他全程沉着应对，最终以总胜局数六胜锁定第五位，紧随中日捷台四地高手之后，实在是后生可畏。

他也是新加坡在这个赛事的唯一代表。

身为全场年纪最小的选手，陈亦函（右）表现出超出同龄人的冷静与沉着。图为陈亦函与塞尔维亚选手（左）对弈。（新加坡围棋总会提供）

赛后接受《联合早报》访问时，陈亦函难掩喜悦，同时也十分谦逊。他说：“我对这次比赛的成绩感到非常开心，也有些意外，没想到自己能够取得世界第五的名次。”

在八轮高强度较量中，陈亦函最难忘的是与韩国名将金贤锡的对局。金贤锡是韩国业余围棋界顶尖棋手，去年曾包揽韩国总统杯全国围棋锦标赛最强组与金海市长杯双料冠军，并以此战绩取得代表韩国出战本届赛事的资格。陈亦函在对局中发挥出极高水准，最终仅以半目（0.5目）之差惜败，展现了逼近世界顶尖选手的棋力。金贤锡最终排名第八。

陈亦函坦言：“能够和韩国著名的高手对弈，对我来说是一次非常宝贵的经历，也让我学到了很多东西。”

他也特别向坚强的后盾、他的父母致谢。“我想感谢我的父母一直以来对我下围棋的鼓励和支持，也特别感谢李信强会长这次陪同我来到韩国参赛，在比赛期间给予我的帮助和支持。”

新加坡围棋总会会长李信强接受记者访问时，对陈亦函的突破给予了高度评价。李信强说：“这不仅是亦函个人的突破，也是新加坡围棋的一次历史性突破。能够在世界业余围棋锦标赛取得世界第五、东南亚第一，证明新加坡棋手已经具备与世界顶尖业余棋手竞争的实力。”

谈及备赛过程，李信强透露，陈亦函在赛前投入了大量时间和精力备战。在新加坡围棋总会总教练杨晋华的系统安排下，总会通过国家队集训机制，为陈亦函量身定制了专业训练，并提供多项国际比赛与高强度实战交流的机会。“对高水平棋手来说，持续参与国际赛事、在强手之间积累经验，是提升竞技水平非常重要的一环。”

这项历史性战绩也为我国围棋界注入了一剂强心针。李信强指出，这项成绩最大的意义在于，让更多人看到本地围棋发展的潜能。“我们希望亦涵的突破能够成为年轻棋手的榜样，让他们相信，只要有系统地培养、持续的努力和足够的国际历练，新加坡棋手同样可以站上世界舞台，发光发热。”