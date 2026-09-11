（爱知综合电）上届亚运会男篮冠军菲律宾在星期五（9月11日）的爱知—名古屋亚运会C组首轮小组赛中，意外以85比89不敌巴林，遭遇开门黑。

亚运会将在9月19日在名古屋瑞穗公园田径场开幕，不少项目和运动已经率先拉开战幕，其中打头阵的是篮球。然而，由于亚运会的成绩与世界杯、奥运会等重要赛事无关，不少亚洲球队对篮球赛事的重视程度下降。

上届亚运会，菲律宾就凭借归化球员在半决赛惊险击败中国后，最终战胜约旦夺得金牌。不过，菲律宾本届亚运会却“奇迹般”没有带任何归化球员，几乎放弃了卫冕的机会。

菲律宾这次几乎以二队参赛，名单中的12名球员均来自本土联赛。在这12人中，仅有奥夫塔纳（Oftana）一人曾参加过上届亚运会，并且当时也只是球队的替补。另外11名球员都是首次参与亚运会，显示出菲律宾更着眼于培养年轻球员的决心。

果不其然，年轻的菲律宾开场便以0比8陷入不利的开局，即便之后有所反弹追到32比33，半场仍被巴林拉开比分至49比43。易边再战，巴林一度将比分拉开到双位数优势，菲律宾末节虽打出24比13净胜11分，但仍以85比89吞下首败。

如今晋升为菲律宾“大哥”的奥夫塔纳此役发挥突出，19投11中拿到31分，其中三分球更是9投6中。不过，巴林的两大归化球员贾卡尔·桑普森（Jakarr Sampson）和伊利亚·汤姆斯（Elijah Thomas）合砍44分、17个篮板和11次助攻，是球队爆冷赢球的主要功臣。

日韩争当A组盟主

东道主日本也派出二队出战，阵容中很多年轻球员都是首次代表国家队参赛，他们的一队则专注于8月底展开的世界杯亚洲区预选赛，显然希望通过亚运会磨练新人，为明年的男篮世界杯提前铺路。

不过，日本首仗面对印度尼西亚并不手软，以98比53打响首炮；星期五第二轮小组赛对上沙特阿拉伯则遭遇挑战。日本开局依靠归化内线科克（Kirk）连续砍分，一度将分差拉开到双位数。不过，沙特在下半场不断追分，日本顶住压力将优势保持到最后，以86比80取胜。

当天早些时候，韩国凭借主力核心李贤重24分10个篮板的两双数据，加上柳基相命中七个三分球得到21分下，成功以102比48的巨大优势战胜印尼，继首仗以82比66战胜沙特后，在A组取得两连胜。

已经确定进入八强的韩国与日本将在星期天（13日）就A组的排名展开命运对决，印尼则将与沙特力争成为两支成绩最好的第三名队伍，希望能顺利搭上通往八强的末班车。

中国38分大胜哈萨克斯坦

中国男篮大胜哈萨克斯坦开启亚运征程。（取自爱知—名古屋亚运会Instagram）

相比之下，中国此次对待亚运会的重视程度明显更高，他们自4月起就开始做准备并进行集训。历时约五个月的备战后，中国在C组首战以99比61大胜哈萨克斯坦，取得开门红。

中国此役共有六人得分上双，庞峥麟和余嘉豪各有17分入账，李弘权砍下16分并抢下9个篮板。中国男篮从开场便占据主动，首节仅让对手得到12分，并凭借快速流畅的攻防转换，在半场结束时已建立27分的领先优势，让比赛早早失去悬念。

在大比分领先的情况下，中国队下半场进一步轮换球员，小将李悦洲获得近26分钟出场时间，得到9分并贡献2次抢断和2个封盖。最终，中国在本届亚运会首战以99比61轻松击败哈萨克斯坦，星期六（12日）将对战战胜菲律宾的巴林队。