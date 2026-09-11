世界男单三号日本小将松岛辉空星期五（9月11日）以3比1战胜香港老将黄镇廷，打进世界乒乓球职业大联盟（WTT）澳门冠军赛男单八强。他将在12日晚与世界杯冠军巴西名将雨果·卡尔德拉诺争夺半决赛权。这场比赛可谓意义重大，只要他打进四强，就极有可能在10月初成为最年轻的新男单世界第一。

不过，这名19岁小将对此不以为然。他对《联合早报》说：“对于成为世界排名第一这件事，我当然很高兴。但我的目标不是世界第一，而是拿下奥运金牌。”

在澳门冠军赛前，中国的王楚钦以8857分位居世界第一，法国小将费利克斯·勒布伦以7479分排名第二，松岛辉空以6930分排在第三位，日本的张本智和以6333分排名第四。乍看之下，松岛辉空与世界前两号积分差距很大，但乒乓球世界排名积分有其有效期，王楚钦和费利克斯·勒布伦近期都将损失大量的积分。

其中，王楚钦在10月5日前，2025年澳门冠军赛冠军1000积分和2025年中国大满贯冠军2000积分将到期。由于可替换的积分远低于失效积分，预计净损失2700分，总积分滑落至6157分左右，即使亚运会摘金，夺冠的500分也不会计入。

费利克斯·勒布伦在10月5日到期的则是去年中国大满贯亚军的1400分。扣除目前尚未计入的横滨冠军赛的300分，他净损失1100分。由于他和王楚钦都因伤退出澳门冠军赛，且在10月5日前无其他拿分赛事，排名下滑已成事实。

由于松岛辉空没有到期积分，只要他保住现有积分，就能超过王楚钦。但他要锁定世界第一，就须在澳门打进四强或亚运会夺冠，从而阻止张本智和后来居上。

与黄镇廷争夺八强之战，是松岛辉空冲击世界第一的必经之路。面对世界第41的香港老将，他首局利用自己近台快的优势，加上前三板抢攻，成功压制对手的直板节奏以11比8胜出。随后，黄镇廷靠台内变化以11比7扳平局分。第三局，松岛辉空果断调整发球，大角度调动对手，以11比6再度领先。第四局，松岛辉空一度以8比10落后，但关键时没有手软，敢变线敢发力，以最终以14比12实现逆转。

打进八强，松岛辉空并没有露出笑容，他对自己整体发挥不甚满意，尤其是第四局差点输掉。他对《联合早报》说：“这场比赛毫不夸张地说，我真没有一点打得好的地方，准备工作做得不好，打比赛时不集中，找不到做得好的方面。”

与卡尔德拉诺争夺半决赛席位，松岛辉空只要能打进四强，就将获得450积分，替换掉现有最低有效分（新加坡大满贯380分），总分将升至7000分。对此，他说：“上一次我以0比3输给了他，表现得不是很好，所以这次我想好好准备。”

展望亚运会，松岛辉空将参加男团、男单、男双和混双四个项目。问他最想拿到哪项冠军？他说：“我还是想在单打项目上夺冠，这是我这届亚运会最大的目标。”

早田希娜在16强赛中以3比2险胜同胞桥本帆乃香，惊险晋级八强。（WTT澳门冠军赛组委会提供）

早田希娜险胜同胞进八强

日本女将早田希娜星期五则与同胞桥本帆乃香展开了一场女单16强的内战，最终世界第六的早田希娜以3比2险胜。不过，早田希娜认为自己赢得非常勉强，她说：“用平时跟桥本交手的战术，今天并没有那么有效。由于自己也不在最佳状态，因此在这种前提下去观察对手有哪些做得不到位的就非常关键。”

当被问到为何没留在东京备战亚运会，而是飞到澳门参赛时，早田希娜说：“在重要的比赛之前，能够专门花时间训练当然很重要，但我之前也有过连续参加多站比赛后，再去参加一场非常重要大赛的经历，所以对我来说，从心理层面没有觉得这是一个很困难的事情。参加澳门冠军赛，也能够让我保持一种比赛的感觉。”

谈到亚运会目标，早田希娜则说：“上届杭州亚运会我只参加了混双赛，这次我和（张本）美和第一次参加女双项目。我想肯定会紧张，希望我们可以好好交流，目标是夺冠。女单上届我拿到银牌，这次参赛选手水平更高，对我来说目标没有变化，在主场作战本身就是很开心的事情，我希望尽可能取得更好的成绩。”