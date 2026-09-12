新加坡足球总会9月11日晚在社交媒体发文宣布，前“雄狮”新加坡国家男子足球队主帅巴里·惠特布雷德（Barry Whitbread）逝世，享年77岁。

新加坡足总在社媒上悼念这名英格兰籍教练时说：“他对这项运动以及新加坡足球的贡献，将永远被铭记和珍惜。”

足总也向惠特布雷德的家人和亲友致以最深切的慰问：“我们在这段艰难时期，向巴里的家人和亲友致以最深切的哀悼。”

1998年率领雄狮队首夺老虎杯冠军

惠特布雷德出生于1949年，并于1995年至1998年间担任新加坡国家队主帅。

他的执教生涯最辉煌时刻是在1998年。当时，他率领雄狮队在越南夺得老虎杯冠军，同时也是队史首个国际赛事冠军。老虎杯如今已更名为亚细安足球锦标赛。

那也是雄狮队四次称霸区域赛事的首个冠军，此后他们又在2004年、2007年和2012年夺冠。

惠特布雷德的儿子扎克（Zak）在社交平台X发文说，父亲于9月9日离世，但没有透露死因。

扎克在贴文中写道：“他是一位难得一见、正直无比的人。他坚持原则、积极乐观，始终忠于自我。

“他一生为家庭和足球而活，实现了自己的梦想，也帮助我实现我的梦想，更是一位不可思议的父亲。”

惠特布雷德在成为新加坡国家队主帅之前，曾担任时任国家队主帅道格拉斯·摩尔（Douglas Moore）的助理技术总监。摩尔后来获任新加坡职业足球联赛（S-League，如今称为新加坡超级足球联赛）的首席执行官，惠特布雷德随后接掌国家队主帅一职。

卸下新加坡国家队帅位后，他曾担任利物浦（Liverpool）青训学院首席球探，负责招募工作至2007年。此后，他先后出任曼市（Manchester City）的球员招募经理，以及布莱克本（Blackburn）首席球探。

惠特布雷德患有失智症和阿尔茨海默病。2022年，他曾在英国柴郡的住家失踪，之后被安全寻获。