（纽约综合电）美国网球公开赛在新加坡时间星期六（9月12日）上演焦点对决，美国好手谢尔顿（Shelton）在先丢一盘的劣势下连扳三盘，以4比6、6比3、6比3、7比5击败同胞好友蒂亚福（Tiafoe），职业生涯首次闯入大满贯男单决赛。

谢尔顿将在星期天（13日）的决赛中，与头号种子德国的兹维列夫（Zverev）争夺锦标。兹维列夫在早前结束的另一场半决赛中，以6比3、7比6（7）、7比6（6）力克俄罗斯的哈恰诺夫（Khachanov）。这是兹维列夫继2020年负于蒂姆（Thiem）屈居亚军后，再次晋级美网男单决赛。

谢尔顿目前距离终结美国男子单打长达23年的大满贯“冠军荒”仅一步之遥。上一名夺得大满贯男单冠军的美国球员，还要追溯到2003年的罗迪克（Roddick）。同时，谢尔顿也成为自1972年的阿什（Ashe）以来，首名打入美网男单决赛的非裔美国球员。

首盘比赛蒂亚福抓住对手的双发失误，以6比4先下一城。不过，第八种子谢尔顿随后凭借势大力沉的左手发球与固若金汤的防守扭转局势，连胜两盘反超。第四盘末段，谢尔顿持续给蒂亚福施加压力，最终在蒂亚福送出发球双误后兑现赛点。

谢尔顿赛后动情地说：“我会全力以赴，把一切都留在赛场上。我的父母为我付出了很多。今年早些时候祖母离世了，是她当年支持父亲打网球，没有她就没有今天的我，这场胜利是献给她的。”

在同日进行的女双决赛中，头号种子组合卡特琳娜·西尼亚科娃（Katerina Siniakova）／泰勒·汤森德（Taylor Townsend）以5比7、6比0、6比2逆转战胜外卡组合阿什琳·克鲁格（Ashlyn Krueger）／罗宾·蒙哥马利（Robin Montgomery）。在阿什琳与罗宾先下一城的情况下，卡特琳娜与泰勒稳住阵脚连扳两盘，成功捧起冠军奖杯。

美网将在星期六（12日）迎来女单决赛，由卫冕冠军白罗斯的阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka），对阵即将正式升任世界第一的哈萨克斯坦好手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）。阿丽娜将向自己的美网卫冕发起冲击，而伊莲娜也将全力争夺个人首座美网桂冠。