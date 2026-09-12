继上周六（9月5日）举行2026年亚运会新加坡代表团授旗仪式后，本周六（9月12日）则轮到新加坡全国残奥理事会为下月出征爱知—名古屋亚洲残疾人运动会的健儿们举办授旗礼。

授旗礼在新加坡滨海花园举行，新加坡全国残奥理事会副主席刘世濂将以团长身份带队出征，田径运动员洪凯明则将担任擎旗手。

20人角逐9个大项

爱知—名古屋亚残运会10月18日至24日举行，新加坡将派出20名残障运动员（12男8女）参加9个大项（射箭、田径、羽毛球、硬地滚球、脚踏车—公路、柔道、游泳、射击和乒乓球），其中八人将献首秀。不过，这八名“新人”中，包含了近年来转项的前游泳名将吴蕊思和前帆船好手陈威强。

两人在分别转战残疾射击和硬地滚球前，都曾在各自的原属运动项目中，登上过亚残运会的领奖台。

擎旗手洪凯明则是第二次参加亚残运会。对于被选为本届赛事的新加坡旗手，这名25岁的视障跑者表示深感荣幸，并认为自己相较于三年前，成熟了许多。

他说：“那时候，我还是一名相当年轻的运动员，所以我只希望能多积累一些大赛经验、开阔眼界。当然，每个人都会以取得好成绩、争取奖牌为目标。不过归根结底，那是我第一次参加这样的比赛。现在，我当然要把目标定得更高、放得更远。

“我觉得三年过了，自己又成长了三岁，无论是在比赛准备方面的自律性，还是临近比赛和真正踏上赛场时的状态，我都有了很大的进步，尤其是在比赛日沉着应战方面。

“所以，我希望自己在训练中所付出的努力，包括比赛策略、赛前准备和比赛当天的应对方式，都能在真正比赛的那一天汇聚在一起，然后好好发挥出来。”

第二次参加亚残运会的洪凯明是一名视障田径运动员，他将在本届赛事力争在400米T13级项目中夺牌。（关俊威摄）

兼职法律助理 洪凯明今年只专注于400米

洪凯明去年6月刚从新加坡管理大学法律系毕业，目前在一家律所担任兼职法律助理。

他在三年前的杭州亚残运会和今年初的泰国呵叻亚细安残疾人运动会上，均参加了100米和400米项目，但在来临的爱知—名古屋亚残运会，洪凯明决定只专注于自己最拿手的400米。

他告诉《联合早报》：“400米是我的主项。在杭州的时候，我参加了100米和400米，但有时候我会觉得，并不是你能做得更多，就一定意味着你应该做得更多。有时候，反而应该专注于一件事，把它做好，会是更好的选择。”

洪凯明在自己的亚残运会首秀中，于男子400米T13级项目中获得第四名。在今年1月的亚细安残疾人运动会上，他则赢得了400米T12级（与一般残疾分级不同）银牌，同时创造了全国纪录与个人最佳成绩。

上届获最佳成绩 叶品秀继续缺席

我国在上届亚残运会以三金三银二铜，创造了在该赛事的历来最佳成绩，当时包办了新加坡所有三枚金牌和一枚银牌的泳将杜维崧，今年将继续为新加坡披挂上阵，但我国残奥会七金得主叶品秀，则再次因为没有她的参赛项目而连续缺席两届亚残运会。

不过，我国另一名女泳将孙锦雯将回归。曾两次参加残奥会，并于2022年残疾游泳世锦赛上获得女子100米蛙泳SB12银牌的孙锦雯，上届亚残运会与叶品秀一样，因为参赛项目被取消而无缘参赛。

尽管我国在上届亚残运会取得了历来最佳成绩，但对于本届的奖牌目标，团长刘世濂则不愿多谈，只说：“我们只希望运动员能够发挥出最佳水平、积累大赛经验，并尽自己所能去竞争。如果他们能够创造个人最佳成绩，那就是我们的目标。我们不会设定具体的奖牌目标。”

名古屋本周二（8日）遭遇创纪录暴雨， 造成至少四人受伤，并严重影响交通。当被问到团队会为此采取什么应对措施时，刘世濂说：“对于任何大型赛事来说，天气都是一个很难预测，也很重要的因素。针对名古屋近期出现的降雨情况，我们当然会将这一点纳入考量，在运动员和代表团启程前往日本前做好相应的准备。

“我们也会与赛事主办方保持密切联系，以便在发生任何紧急情况时及时应对，并在有需要时启动我们的应急预案。所以请大家放心，我们会妥善照顾好运动员和整个代表团。”