（巴黎综合电）涉嫌在2023年闯入曼市（Manchester City）意大利籍门将唐纳鲁马（Donnarumma）巴黎寓所进行暴力抢劫并实施拘禁的两名男子，星期五（9月11日）被巴黎刑事法院分别判处九年和五年监禁，第三名被告被检方指控在狱中策划了这起抢劫案，但最终被判无罪。

这起震惊法国足坛的劫案发生于2023年7月21日凌晨。当时效力于法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）的唐纳鲁马，与怀有身孕的未婚妻阿莱西亚·埃莱凡特（Alessia Elefante）在巴黎第八区蒙田大道的豪华顶楼寓所内熟睡。四名戴着面罩的歹徒从屋顶潜入，将两人强行拖下床。

现年27岁的唐纳鲁马在遇袭期间，遭到戴着硬指节手套的匪徒痛殴至流血，阿莱西亚则被充电线勒颈，两人随后被刀挟持并捆绑拘禁。至今身份未完全确认的七人犯罪团伙，在短短数分钟内搜刮了现金、珠宝、名表及名牌包，唐纳鲁马估计损失接近100万欧元（约147万新元）。阿莱西亚更因经历极度惊恐，不幸流产。

法国检方此前曾向法庭寻求判处被告四年至十年的监禁。

唐纳鲁马夫妇的代表律师克洛茨（图），在巴黎刑事法院休庭期间现身。三名男子因涉嫌暴力闯入唐纳鲁马与阿莱西亚的寓所并实施抢劫与非法拘禁，在此受审。（路透社）

21岁主谋判九年监禁

经过审讯，巴黎刑事法院最终裁定21岁的主谋克尔布什（Ilyas Kherbouch）罪名成立，判处九年监禁并罚款8万欧元。另一名在现场负责把风的被告莫克塔尔（Moktar D.）被判处五年监禁，其中两年获缓刑。至于被指控在狱中远程策划抢劫的22岁被告基扬（Khyan M.），因证据不足被当庭无罪释放。

检方在结案陈词中指出，高档的蒙田大道近年来沦为犯罪年轻化群体的作案目标，这类犯罪不仅“贪图暴利”且“极度暴力”，行凶者甚至专挑他们平日所崇拜的名人偶像下手。

唐纳鲁马在2025年转会加盟英超豪门曼市，目前他与已结婚的阿莱西亚在英国定居。