曼市门将唐纳鲁马遭暴力抢劫案宣判 两男子分监九年与五年
唐纳鲁马（左）今年7月24日在意大利南部小镇与相恋九年的女友阿莱西娅（右）正式举办了婚礼。两人2023年曾在巴黎的豪宅中遭遇恶性抢劫与拘禁，阿莱西娅事后不幸流产。 （路透社）
（巴黎综合电）涉嫌在2023年闯入曼市（Manchester City）意大利籍门将唐纳鲁马（Donnarumma）巴黎寓所进行暴力抢劫并实施拘禁的两名男子，星期五（9月11日）被巴黎刑事法院分别判处九年和五年监禁，第三名被告被检方指控在狱中策划了这起抢劫案，但最终被判无罪。
这起震惊法国足坛的劫案发生于2023年7月21日凌晨。当时效力于法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）的唐纳鲁马，与怀有身孕的未婚妻阿莱西亚·埃莱凡特（Alessia Elefante）在巴黎第八区蒙田大道的豪华顶楼寓所内熟睡。四名戴着面罩的歹徒从屋顶潜入，将两人强行拖下床。
现年27岁的唐纳鲁马在遇袭期间，遭到戴着硬指节手套的匪徒痛殴至流血，阿莱西亚则被充电线勒颈，两人随后被刀挟持并捆绑拘禁。至今身份未完全确认的七人犯罪团伙，在短短数分钟内搜刮了现金、珠宝、名表及名牌包，唐纳鲁马估计损失接近100万欧元（约147万新元）。阿莱西亚更因经历极度惊恐，不幸流产。
法国检方此前曾向法庭寻求判处被告四年至十年的监禁。
21岁主谋判九年监禁
经过审讯，巴黎刑事法院最终裁定21岁的主谋克尔布什（Ilyas Kherbouch）罪名成立，判处九年监禁并罚款8万欧元。另一名在现场负责把风的被告莫克塔尔（Moktar D.）被判处五年监禁，其中两年获缓刑。至于被指控在狱中远程策划抢劫的22岁被告基扬（Khyan M.），因证据不足被当庭无罪释放。
检方在结案陈词中指出，高档的蒙田大道近年来沦为犯罪年轻化群体的作案目标，这类犯罪不仅“贪图暴利”且“极度暴力”，行凶者甚至专挑他们平日所崇拜的名人偶像下手。
唐纳鲁马在2025年转会加盟英超豪门曼市，目前他与已结婚的阿莱西亚在英国定居。