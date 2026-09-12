（布达佩斯路透电）为期三天的首届世界田径终极锦标赛（World Athletics Ultimate Championship）星期五（9月11日）在匈牙利的布达佩斯揭幕，挪威名将英格布里格森（Ingebrigtsen）和瑞典撑杆跳名将杜普兰蒂斯（Duplantis）分别在男子5000米和男子撑杆跳夺冠，赢得丰厚奖金。

本届赛事定位为赛季收官赛事，汇聚各项目顶尖好手，包括奥运冠军和世锦赛冠军等人都前来角逐。总奖金高达1000万美元（约1260万新元，1美元兑1.26新元，下同），创下田径界之最；冠军可获15万美元，亚军和季军分别获得7万5000美元和4万美元，接力赛冠军队伍则共享8万美元奖金。

代表瑞典出赛、在美国出生的杜普兰蒂斯跃过6米20夺得男子撑杆跳冠军，力压希腊劲敌卡拉利斯（Karalis）。

他赛后说：“今晚的比赛非常有趣。天气有点冷，但我很享受比赛。”

挪威的长跑健将英格布里格森则继续伤愈复出的脚步，他在男子5000米以12分59秒24夺冠。这是英格布里格森职业生涯第二次跑进13分钟。

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他说：“我本赛季没有参加太多5000米比赛，但能够重新回到赛场参赛总是很好的。受伤时，我担心会出现最坏的情况，甚至不知道自己是否还能继续跑步，尤其是在这样的竞技水平上。这场胜利真的令人难以置信。”

七个月前接受跟腱手术的奥运冠军英格布里格森，接下来还将参加男子1500米比赛。