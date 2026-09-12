新加坡男单郑加恒和男双许永凯／黄家豪星期六（9月12日）在越南羽毛球公开赛（超级100赛）半决赛中表现神勇，双双战胜对手晋级决赛，放眼今年首个超级赛冠军。

头号种子郑加恒在半决赛迎战三号种子、印度名将普兰诺伊。这是两人在巡回赛的首次交手，郑加恒牢牢掌控场上局面，以21比13、21比8取胜，取得本赛季首个超级系列赛决赛资格。

34岁的普兰诺伊在巅峰时期有过不少成就，他不仅是2022年汤姆斯杯男子团体赛冠军队伍的成员之一，还在2023年的世锦赛和杭州亚运会斩获男单铜牌。

郑加恒在2025年迎来突破性赛季，先后赢得泰国大师赛（超级300赛）和韩国大师赛（超级300赛）桂冠，世界排名一路往上升。但进入2026年，他的状态明显下滑，今年多次止步首轮，唯一的冠军来自国际挑战赛级别的波兰公开赛。

郑加恒目前世界排名第33，无缘参加亚运会的他在越南公开赛中重新找回状态，一路杀进决赛。他接下来将与马来西亚球员艾迪尔·舒莱（Aidil Sholeh）争冠，两人上次交手是在2023年，当时后者经过三局比拼后胜出。

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除此之外，会在星期天（13日）争冠的还有我国男双许永凯／黄家豪，仅搭档参加第三站比赛的他们以黑马姿态挑落许多种子组合，最终取得决赛资格。

许永凯／黄家豪在晋级的路上逆转击败三号种子，香港组合洪魁骏／吕俊玮，以及队友兼八号种子高永杰／黄劲腾。

半决赛对阵中国组合陈俊廷／黄荻，许永凯／黄家豪以21比17拿下首局后，次局被对手以21比8拿下。决胜局，他们在17比20落后的情况下触底反弹，最终以24比22实现翻盘。

此役战罢，世界第411的许永凯／黄家豪将在决赛挑战头号种子、世界排名第32的中华台北组合陈子睿／林煜杰。