日本好手张本智和星期六（9月12日）以4比1战胜中国球员周启豪，率先打进世界乒乓球职业大联盟（WTT）澳门冠军赛男单四强。他将与瑞典的特鲁斯·莫雷加德争夺决赛权，后者以4比2淘汰斯洛文尼亚球员达科·约奇克晋级。

展望与莫雷加德的半决赛争夺，二号种子张本智和对《联合早报》说：“对手是世界顶尖球员，我们很久没有交过手了，我会好好准备，争取打出自己最好水平。”

莫雷加德则说：“对手现在状态非常好，打球也非常棒，我会找一些方法来应对。”

本届澳门冠军赛星期六展开复赛的较量，产生男女单打四强。

首场男单复赛在二号种子张本智和与中国的周启豪之间打响，后者也是三名参赛的中国男球员中唯一打进八强的，不料在复赛中遭遇到了世界第四号球员。

双方曾在今年初多哈冠军赛次轮有过交手，当时张本智和以3比1获胜。移师澳门再度对决，他以11比5、11比4、11比8、6比11、11比8笑到了最后。

不过，4比1的局分并不意味着比赛过程轻松。尤其是第三局，张本智和一度以5比8落后周启豪。对此，他说：“我觉得拿下第三局非常关键，自己连赢六分逆转以大比分3比0领先，即便对手后面想赢回去（连胜四局）也已是很难的事情。当对手拼下第四局，我告诉自己输掉一局没关系，后面一局再好好调整。”

张本智和：场上心态随年龄增长更加稳定

随着年龄的增长和比赛经验的积累，23岁的张本智和在场上的心态也更加稳定。他说：“肯定比去年、比三年前稳定，而且也会越来越好。打了这么多球，赢了很多也输了很多，每一场都有收获还有反省。当然也有些只有进入到一定年纪和经验才能领悟到的事情，不是光每天练球、加油就可以获得的，要在赛场上全力以赴去拼才能感受到。我相信自己在技术、精神和心态上，都会越来越成熟。”

谈到队友松岛辉空有望成为男单新的世界第一，张本智和对此说：“在过去这一年多时间里，他表现非常好，成绩都摆到这里，是他自己打出来的，恭喜他。”

张本智和说：“我现在排名确实被队友超过了，他有机会先拿到世界第一，我没有办法。心里还是有点难受，但感觉以后也许一个月、两个月，我也会去拼一下这个世界第一。我觉得（成为世界第一）速度并不重要，我能拿到世界第一是最重要的。我希望2026年自己能实现打到世界排名第一的目标就好。”

瑞典的莫雷加德（图）以4比2淘汰斯洛文尼亚好手达科·约奇克晋级。（WTT澳门冠军赛提供）

世界第五的莫雷加德在谈到对世界排名变化的看法时对《联合早报》说：“这是很有意思的事情，说明现在优秀球员越来越多，而更加有趣的是这些球员都还很年轻。当然我也很年轻（24岁），但费利克斯·勒布伦和松岛辉空比我更年轻。”

莫雷加德进一步说：“我觉得这对我自己来说，对世界乒乓球和中国队而言都是一个好的进展，一件非常有趣的事情。尤其是中国队，有更多的球员可以威胁到他们了，希望能有更多出色的球员可以相互挑战，推动乒乓球运动的发展。”

当问到莫雷加德是否会关注亚运会乒乓球比赛并展望夺冠选手时，他说：“我听说亚运会规格非常高，选手们非常重视，所以我可能会去看亚运会的比赛。我知道王楚钦是一号种子，他是目前最强的选手，而且我还听说他已经封闭训练了一段时间，所以我相信他会以非常好的状态进入到亚运会的比赛中。”

在星期六晚进行的上半区男单两个四强名额争夺中，五号种子巴西名将雨果·卡尔德拉诺以4比2战胜头号种子松岛辉空，瑞典的安东·卡尔伯格以4比3险胜六号种子法国的艾利克斯·勒布伦，双方将争夺上半区决赛席位。

赛后谈到如何战胜头号种子，卡尔德拉诺说：“这场比赛我准备得很好，而且在比赛中各方面都做得不错，包括战术和心态。”关于是否知道松岛辉空有望升至世界第一，他说：“是的，他非常年轻，已经是一名世界顶尖选手。”

张本美和与陈幸同争女单决赛权

女单四强则被中国和日本包揽。头号种子张本美和以4比1击败罗马尼亚的伯纳黛特·斯佐科斯，中国名将陈幸同以4比0完胜埃及球员蒂娜·梅谢芙，双方将争夺上半区决赛权。早田希娜以4比1击败队友大藤沙月，中国的陈熠则以4比0战胜德国削球手韩莹，双方会师下半区的半决赛。

头号种子张本美和（图）以4比1击败罗马尼亚的伯纳黛特·斯佐科斯。（WTT澳门冠军赛提供）

对于星期天（13日）上午与世界第七陈幸同打响的半决赛，张本美和说：“我们在横滨刚打完，尽管是我获胜了，但对手也是个很厉害的选手，再打也会很难。我知道不好打，所以我会认真地去准备这场比赛。”