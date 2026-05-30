一张照片，留住的是曾经并肩作战的人患难与共的经历；一辆每天驶往训练场的旧货车，让已经远去的亲人仿佛还在身旁为自己打气。对击剑小将许渼荟、高尔夫球员廖广益、武术选手林思韦，以及第五次出征亚运会的泳将林香杞来说，看似平凡的物品，收藏的不只是历届亚运会的记忆，也藏着那些塑造他们、陪伴他们一路走到今天的人。

许渼荟：相互成长 队友成就更好的我

20岁的许渼荟即将第二度踏上亚运赛场。回望过去的亚运记忆，她毫不犹豫地选了一张与击剑队友可丽雅的合照。

“选择照片，是因为我真的没什么其他东西保存到现在。2023年杭州亚运会我买过一个熊猫玩偶，但那些东西没什么特别强烈的纪念意义，我现在也用不上。”