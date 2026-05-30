他们的亚运会宝物：带着记忆 再次出发
亚运会每四年举行一次，对亲历其中的运动员来说，有些记忆并不会随着赛事落幕而结束。一枚奖牌、一件物品，甚至一张照片，都可能收藏着一段属于他们的亚运故事。时隔数年，当他们再度踏上亚运征途，这些珍藏也仿佛成了打开记忆的钥匙，把他们带回曾经紧张、欢呼，或落泪的瞬间。
亚运会即将来临，击剑小将许渼荟（顺时钟）、高尔夫球员廖广益、游泳选手林香杞和武术选手林思韦展示他们极其珍惜的亚运宝物。 （唐家鸿摄／档案照片／何家俊摄）
一张照片，留住的是曾经并肩作战的人患难与共的经历；一辆每天驶往训练场的旧货车，让已经远去的亲人仿佛还在身旁为自己打气。对击剑小将许渼荟、高尔夫球员廖广益、武术选手林思韦，以及第五次出征亚运会的泳将林香杞来说，看似平凡的物品，收藏的不只是历届亚运会的记忆，也藏着那些塑造他们、陪伴他们一路走到今天的人。
许渼荟：相互成长 队友成就更好的我
20岁的许渼荟即将第二度踏上亚运赛场。回望过去的亚运记忆，她毫不犹豫地选了一张与击剑队友可丽雅的合照。
“选择照片，是因为我真的没什么其他东西保存到现在。2023年杭州亚运会我买过一个熊猫玩偶，但那些东西没什么特别强烈的纪念意义，我现在也用不上。”