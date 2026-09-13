虽然有着近200公里的海岸线，但自然冲浪点在新加坡这个岛国却极度稀有，这让冲浪这项运动在狮城本地极为小众。

即便如此，在即将于9月19日揭幕的第20届爱知—名古屋亚运会上，21岁的卡米耶·斯帕卡罗泰拉（Camille Spaccarotella）将成为新加坡首名和唯一一名参加亚运会的冲浪国手，于9月25日参加女子短板项目。这也是冲浪首次成为亚运会正式项目。

峇厘岛度假 开启与海洋不解之缘

虽然从小在东海岸附近长大，但卡米耶直到2020年才发现就在家附近的新加坡唯一天然冲浪点——垄沟角。（张俊杰摄）

卡米耶的父亲来自法国，母亲是新加坡人，而她从小在狮城东海岸一带长大。然而，她对冲浪的初体验，并非源自本地，而是11年前一次海外家庭假期。

“那时我才10岁，全家去峇厘岛水明漾度假。我们入住的酒店刚好提供冲浪体验课。爸爸问要不要试试，结果我们一试就深深爱上这项运动。” 卡米耶接受《联合早报》专访时，言语中仍透着当年的兴奋。

这次偶然的尝试，不仅点燃卡米耶的冲浪梦，也彻底改变整个家庭的度假模式。在此之后的每一个假期，他们全家都会特意飞往峇厘岛等冲浪胜地。连最初只是陪同体验的父亲，也逐渐成了这项运动的忠实爱好者。

对于卡米耶而言，冲浪有着无法替代的魔力：“那种专注当下、与海洋融为一体的成就感，是任何其他运动都无法比拟的。你必须去感受风、潮汐和巨浪的律动，这是一种无法在课本中习得、只能亲身去体验。”

克服“无浪之境” 疫情中偶遇垄沟角

虽然垄沟角的海浪不高且每年仅少数月份有浪，但卡米耶依然很珍惜在垄沟角能遇到的新加坡冲浪社群。（张俊杰摄）

对冲浪选手来说，生活在天然浪潮稀缺的新加坡无疑是一大软肋。冲浪是一项极其依赖肌肉记忆和持之以恒训练的运动。卡米耶坦言：“即便只停止训练两周，冲浪水平都会出现断崖式下滑。”

但也正是这种“求之不得”的距离感，让她更加懂得珍惜每一次与海浪的接触：“因为不能每天冲浪，我反而更珍惜每一次下水的机会。每次去度假训练，我都恨不得整天待在水里。”

然而，2020年突如其来的新冠疫情打乱了所有计划，卡米耶的冲浪训练一度陷入停滞。就在她以为冲浪梦将暂时搁浅时，她与家人在一次日常散步中，无意间在东海岸公园靠近樟宜海岸径的一处海滩，发现一群正在冲浪的本地爱好者。这便是新加坡冲浪界口耳相传的“秘密基地”——“垄沟角”（Longkang Point）。

在垄沟角接受专访的卡米耶当天依旧难掩惊喜之情，她笑着说：“我们以前经常在这附近散步，直到疫情期间才惊觉：原来这里居然也有浪！”

垄沟角的浪花不大，且仅在每年11月至翌年2月时才会出现，是一个典型的“新奇浪点”（novelty wave）——只有在特定条件下才会破浪成形。虽然这地方根本无法进行高难度的竞技训练，但在那段无法出国的日子里，垄沟角成为卡米耶与海洋保持联结的唯一慰藉，也让她结识温暖的本地冲浪社群。

从兴趣到竞技 “间隔年”关键蜕变

从错过每一个浪到国际比赛能闯入前三，卡米耶三年来的成长速度惊人。图为她在参与2024年珍拉丁国际冲浪节比赛，最终收下亚军。（取自卡米耶Instagram）

卡米耶的竞技之路并非一帆风顺。14岁时，她首次在峇厘岛参加一场小型的慈善冲浪赛。由于缺乏经验和极度紧张，她在整场比赛中几乎被“冻结”在板上，最终连一个浪都没有抓到。

这次挫折没有将她击倒。16岁时，她再次在峇厘岛的一场比赛中夺得第三名。这成了她人生的分水岭：“那一刻，我突然意识到：‘原来我真的可以做到！’这完全改变了我的视角。”

2022年高中毕业后，卡米耶决定腾出一年专注冲浪。在2023年这关键的“间隔年”（Gap Year）里，她常驻峇厘岛进行高强度训练，开始奔波于亚洲各地，包括韩国、印度、中国和菲律宾参赛。

高水平的历练迅速提升她的技术。2023年，她接连斩获马来西亚刁曼岛冲浪节和迪沙鲁冲浪杯的冠军，并在马来西亚珍拉丁国际冲浪节夺得亚军。2024年，她还摘得斯里兰卡希卡杜瓦全国冲浪系列赛的桂冠，并在菲律宾的一项QS3000级别赛事中闯入八强。

卡米耶在2024年马尔代夫亚洲冲浪锦标赛上为新加坡创造历史，锁定亚运会的参赛资格。（取自卡米耶Instagram）

卡米耶在2024年马尔代夫亚洲冲浪锦标赛，成功赢得历史性的一席亚运会名额，得以代表我国亮相亚运。她也在2025年10月的中国东沙冲浪公开赛上斩获女子短板亚军。

优雅与力量博弈 独自坚守无悔付出

作为新加坡历史首位亚运冲浪选手，卡米耶对于冲浪有着独有的理解。（张俊杰摄）

谈及自己的冲浪风格，攻读心理学专业的卡米耶展现出独特的艺术视角。她将冲浪视为一种自我表达的艺术形式：“我的风格偏向优雅、注重细节。我喜欢让动作看起来舒展、美丽。但有时这也是弱点，因为在竞技冲浪中，裁判更倾向于奖励那些激进和充满爆发力的动作。这也是我目前需要攻克的平衡点。”

除了技术上的磨砺，卡米耶还要面对现实的压力。冲浪开销不小，一块竞技冲浪板的价格在600至800元之间，且非常容易受损；一年的旅费和参赛费用更是高达数千元。

由于目前没有品牌赞助，这一切开销和支持都来自卡米耶的父母。“如果没有他们，我绝对不可能走到今天。我的妈妈会一直陪我旅行，这次她也会去日本亚运现场为我打气。”

卡米耶的精神偶像，是著名的美国独臂冲浪女将贝瑟妮·哈密尔顿（Bethany Hamilton）。贝瑟妮曾因鲨鱼袭击失去左臂，却依然以常人难以想象的毅力重返顶尖赛场。卡米耶感慨说：“看到她用单臂克服阻力、继续比赛，让我深深相信，只要下定决心，没有什么困难是克服不了的。”

剑指名古屋领奖台 眺望奥运五环

卡米耶透露冲浪比赛具有偶然性，因此虽然在亚运会上会面对强敌，但依然有机会夺牌。（张俊杰摄）

为了全力备战本次亚运会，目前在西澳大利亚大学修读心理学二年级的卡米耶，利用前往伦敦大学学院成为交换学生的三个月空档，在7月31日接受访问后，当晚就启程飞往峇厘岛，继续亚运备战。

面对即将到来的亚运会首秀，卡米耶毫不掩饰自己的雄心：“我渴望站上领奖台，夺得一枚奖牌。”

尽管亚洲冲浪版图向来由日本和印尼等传统强国主导，卡米耶依然保持乐观：“冲浪是一项充满不确定性和运气成分的运动。只要保持积极的心态，任何事情都可能发生。”

展望更远的未来，卡米耶心中有着更大的梦想——梦寐以求的奥运五环。根据选拔规则，亚运会冲浪金牌得主将直接获得奥运会门票，而世界冲浪运动会也提供其他晋级奥运的渠道。

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