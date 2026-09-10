由阿隆索（Alonso）掌舵的“蓝军”切尔西（Chelsea）在新加坡时间星期六（9月12日）坐镇斯坦福桥球场，最终以2比2逼和赫尔市（Hull City）。赫尔市凭借这个平局延续了开季四轮不败战绩，力压切尔西高居积分榜第三位，蓝军则暂居第四。同时段，“红军”利物浦（Liverpool）与富勒姆（Fulham）互交白卷0比0握手言和。

开季前各赛事五场攻入16球的切尔西，在比赛开局阶段展现出强大火力。开赛仅七分钟，罗杰斯（Rogers）便为主队首开纪录。然而，此前曾在主场完胜曼联（Man Utd）的赫尔市迅速展现反击韧性，贝尔卢米（Belloumi）在第28分钟和第34分钟连下两城完成梅开二度，帮助客队以2比1反超进入半场休息，再度暴露出蓝军防守端在应对快速反击时捉襟见肘的老毛病。

易边再战，蓝军大举压上展开围攻，全场掌控了超六成的控球率。第66分钟，中锋佩德罗（Pedro）挺身而出攻入关键扳平球，将比分改写为2比2平。

面对主队的大军压境，赫尔市主帅雅基罗维奇（Jakirovic）麾下的防线以门将措拉基斯（Tzolakis）为首，展现出极强韧性，全场交出32次解围、5次扑救与5次封堵，并在反击中击中一次门框。

终场哨响，双方各积一分。赫尔市前四轮攻入八球仅失三球，以二胜二和积八分的黑马姿态排名前三。

进攻乏术 利物浦主场闷和富勒姆

相比之下，同时进行的另一场英超较量则显得较为沉闷，“红军”利物浦坐镇安菲尔德主场迎战富勒姆，全场两队均无建树，最终以0比0互交白卷收场。

主场作战的红军虽然尝试了14次攻门，但全队仅有3次射正，锋线把握机会能力欠佳。面对全场完成33次解围与8次封堵的富勒姆防线，红军屡攻不下，最终吞下一场沉闷的和局。此役战罢，仅积八分的利物浦在积分榜第六位徘徊，进攻效率低下的隐患让红军在争夺前四的路上放缓了脚步。