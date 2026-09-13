“热刺”托特纳姆（Tottenham）在新加坡时间星期天（9月13日）凌晨的英超比赛中，主场0比0闷和埃弗顿（Everton），无缘取得新季英超首胜。

受友邦新加坡（AIA Singapore）邀请，《联合早报》记者在伦敦现场见证这场比赛。热刺前14分钟的攻势十分猛烈，在中路用穿透性传球撕破埃弗顿的防线，但新援费尔南德斯（Fernandes）在几乎形成单刀的情况下，处理球稍显犹豫，浪费了绝佳机会。

随后，热刺右卫格雷（Gray）受伤下场，埃弗顿抓住人数优势进攻，但射门被热刺防守队员挡出。

上半场剩余时间，热刺场面占优但破门乏术，而埃弗顿在补时阶段获得位置绝佳的自由球机会，但射门被热刺门将金斯基（Kinsky）神勇扑出。双方只能以0比0进入中场休息。

下半场，埃弗顿渐渐起势，但几番危险进攻都被热刺中卫兼队长范德文（Van de Ven）神勇化解。第66分钟，热刺门将金斯基险些在自家禁区前沿送礼，好在他立刻做出扑救将功补过。

第89分钟，热刺连续获得角球机会，但依旧光打雷不下雨，最后在经过三分钟补时后，只能以平局收场。

热刺主帅德泽尔比向球迷道歉

目前，热刺英超开局四场一球未进，仅比降级区球队多一分。谈到球迷的嘘声，主帅德泽尔比（De Zerbi）赛后致歉：“我对球迷感到抱歉，球迷今天的表现非常棒，有这样的反应是正常的。”

热刺上赛季直到最后一轮才成功保级，过去两个赛季均排名第17。球队今夏斥资超过3亿英镑（约5亿1400万新元）签下10名球员后，开局依然不利，尚未摆脱长期低迷的局面、重返正轨。

英超开局连续四场不胜加上一球未进，热刺主帅德泽尔比（右）想必面临巨大压力。（法新社）

不过德泽尔比说，比起上季惊险的保级战，现在“还不到最艰难的时刻”。他还承认，随着比赛进行，球队的信心有所下降，而球场内紧张的气氛也令球员踢得更加焦虑。

“我观察到球员在下半场的信心有所下降，我不喜欢这一点。他们必须明白，我们正在走在正确的道路上……如果我们能像前30分钟那样踢满90分钟，我们会赢下很多比赛。”

现场观战狮城球迷：依然对热刺有信心

而在现场观战的新加坡球迷张良墉观点与德泽尔比类似，认为是球队的信心出了问题。

“我觉得说到底还是信心不足的问题。毕竟他们已经好几场比赛没能进球，对吧？现在他们需要的其实就是在接下来的比赛中打进一个球，希望能够以此建立起信心和势头。”

作为17年的热刺球迷，张良墉虽然对球队尚未取得进球感到遗憾，但依旧相信他们不会降级。（林超君摄）

27岁的张良墉上周从英国帝国理工学院毕业，目前在伦敦生活。他说，自己在17年前就开始支持热刺。“那时候热刺有贝尔（Bale）。他当时是一名非常重要、非常受瞩目的球员。从那以后，我也经历过热刺的高峰和低谷，但当然，我还是会一直支持球队，一直看热刺的比赛。”

至于外界关于球队可能降级的讨论，张良墉说：“我百分之百相信主教练能够带领我们留在英超。”他补充道，即便他们降级，“我也会百分百支持他们”。

接下来，热刺在新加坡时间下星期三（16日）凌晨的英格兰联赛杯客战利物浦（Liverpool），随后在下星期六（19日）的英超第五轮对阵阿斯顿维拉（Aston Villa），继续争取新季英超首胜。