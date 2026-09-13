到英超现场看球，对不少球迷来说都是一种愿望，而比起在看台上呐喊，预算充足的球迷也可以选择到包厢看球，不紧不慢地边品尝美食边享受比赛。

受友邦新加坡（AIA Singapore）邀请，包括《联合早报》在内的新加坡媒体到访伦敦采访“热刺”托特纳姆（Tottenham），并在包厢里观看热刺在英国当地时间星期六（9月12日）傍晚主场对埃弗顿（Everton）的比赛。

热刺的主场气势恢宏，可容纳超过6万2850人，是英国第三大的足球场，仅次于温布利球场和曼联主场老特拉福德。 从外面看，球场也很有辨识度。（林超君摄）

据记者了解，热刺对埃弗顿比赛的普通看台票价在60英镑（约103新元）上下，而提供包厢服务的官方款待票（Hospitality）人均价格超过800英镑（约1370新元）。

13倍的价格差距，究竟差在哪里？最直观的感受，就是款待票让人更加舒适、从容。

比起看台票需要到球场外排长队检票，款待票设有专门的检票口，简单安检后就可以入场。抵达检票口后，仅需不到五分钟就能到包厢坐下，就连电梯都有专人负责。

推开包厢门，里面设有两张饭桌，再走两步就抵达专设的皮革座椅看球座位。球迷可以在比赛开始前两小时就抵达包厢，一边和朋友喝酒谈天，一边欣赏日落下的球场景色、静静等待比赛的到来。

热刺包厢的面积不大，但足以容纳两张桌子和一个吧台，球迷可以从容地吃饭聊天，想看球推门出去就行。（林超君摄）

还没走到包厢，独特的银色灭火器就吸引我的注意。原来，为了避免出现大量北伦敦死敌阿申纳的主色红色，托特纳姆球场特意选用银色灭火器。（林超君摄）

在开赛前半小时左右，餐厅就会为包厢客人提供完整的餐食，从前菜沙拉、烟熏鳟鱼到主菜鲷鱼片、烤猪肋排一应俱全。比起看台票需要慌忙地找座位，包厢票确实让人从容很多，毕竟价格摆在那里。

热刺主场包厢的饭菜分量适中，味道与市区普通餐厅近似。（林超君摄）

很快就到比赛时间，在赛前入场仪式时，场外传来巨大的声浪。推门出去，站在包厢看台上，几乎要将球场掀翻的欢呼声从四面八方传来。

包厢门拉开后，向外走就是包厢客人专属的看球区域。位置是特制的皮革座椅，还配有类似电影院的杯座，十分方便。（林超君摄）

热刺球场向导约翰（John）之前就向我们介绍，托特纳姆球场采用独特的声学设计，能让欢呼声回荡更久、更加响亮，经此一试果然名不虚传。

热刺主场的气氛十分热烈，球迷的呼喊声能久久回荡在场馆里，这得益于经过特别设计的声学结构。（林超君摄）

在看球间隙，我还请侍者做了一杯味道神似美禄（Milo）的热巧克力，边喝边看完剩下的比赛。只可惜全场都没有看到进球，双方各自浪费不少机会，成为当晚美中不足的一点。

在入秋的伦敦里，喝上一杯热腾腾的热巧克力，再现场观看两支英超球队厮杀，是一种很特别的体验。（林超君摄）

90分钟的比赛很快就结束了。坐上回到酒店的大巴，不禁回味起日前在伊蒂哈德球场看台看曼市（Manchester City）比赛、以及这次在包厢看热刺的两次经历，算是截然不同的体验。

英超新季至今，热刺一球未进，不少球迷都想念起现效力于拜仁慕尼黑的前锋凯恩。为了表达对这位热刺头号射脚的“思念”，球场外还留下凯恩的巨幅壁画。（林超君摄）

包厢票让人更从容，但或许看台票让人更有激情。不过，足球本身没有价格或高低之分，只要热爱，我想就算是回国后打开电视看球，也是一种享受吧！