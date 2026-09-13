侧记：坐在超千元价位包厢 边享受美食边看英超
到英超现场看球，对不少球迷来说都是一种愿望，而比起在看台上呐喊，预算充足的球迷也可以选择到包厢看球，不紧不慢地边品尝美食边享受比赛。
受友邦新加坡（AIA Singapore）邀请，包括《联合早报》在内的新加坡媒体到访伦敦采访“热刺”托特纳姆（Tottenham），并在包厢里观看热刺在英国当地时间星期六（9月12日）傍晚主场对埃弗顿（Everton）的比赛。
据记者了解，热刺对埃弗顿比赛的普通看台票价在60英镑（约103新元）上下，而提供包厢服务的官方款待票（Hospitality）人均价格超过800英镑（约1370新元）。
13倍的价格差距，究竟差在哪里？最直观的感受，就是款待票让人更加舒适、从容。
比起看台票需要到球场外排长队检票，款待票设有专门的检票口，简单安检后就可以入场。抵达检票口后，仅需不到五分钟就能到包厢坐下，就连电梯都有专人负责。
推开包厢门，里面设有两张饭桌，再走两步就抵达专设的皮革座椅看球座位。球迷可以在比赛开始前两小时就抵达包厢，一边和朋友喝酒谈天，一边欣赏日落下的球场景色、静静等待比赛的到来。
在开赛前半小时左右，餐厅就会为包厢客人提供完整的餐食，从前菜沙拉、烟熏鳟鱼到主菜鲷鱼片、烤猪肋排一应俱全。比起看台票需要慌忙地找座位，包厢票确实让人从容很多，毕竟价格摆在那里。
很快就到比赛时间，在赛前入场仪式时，场外传来巨大的声浪。推门出去，站在包厢看台上，几乎要将球场掀翻的欢呼声从四面八方传来。
热刺球场向导约翰（John）之前就向我们介绍，托特纳姆球场采用独特的声学设计，能让欢呼声回荡更久、更加响亮，经此一试果然名不虚传。
在看球间隙，我还请侍者做了一杯味道神似美禄（Milo）的热巧克力，边喝边看完剩下的比赛。只可惜全场都没有看到进球，双方各自浪费不少机会，成为当晚美中不足的一点。
90分钟的比赛很快就结束了。坐上回到酒店的大巴，不禁回味起日前在伊蒂哈德球场看台看曼市（Manchester City）比赛、以及这次在包厢看热刺的两次经历，算是截然不同的体验。
包厢票让人更从容，但或许看台票让人更有激情。不过，足球本身没有价格或高低之分，只要热爱，我想就算是回国后打开电视看球，也是一种享受吧！