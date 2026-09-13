（名古屋中新电）在星期六（9月12日）举行的爱知—名古屋亚洲运动会男子篮球C组小组赛中，中国男篮以105比59大胜巴林，收获小组赛两连胜，提前锁定八强席位。

本届亚运会男篮比赛共有12支球队参加，三个小组的前两名和两个成绩最好的小组第三名晋级八强。中国与哈萨克斯坦、巴林和菲律宾同处C组。

中国男篮在首场小组赛中以99比61大胜哈萨克斯坦。本场比赛，中国男篮继续派出廖三宁、庞峥麟、李弘权、胡金秋和朱俊龙的首发阵容，上一场比赛因病缺阵的王俊杰复出，赵嘉义继续休战。

比赛首节开始，胡金秋、朱俊龙和李弘权纷纷得分，中国打出9比0的开局，后半节廖三宁一度连得八分，随后胡明轩、余嘉豪和李悦洲多点开花，帮助中国以32比11领先。第二节，中国的进攻火力稍显不足，本节比赛仅得14分，以46比29结束上半场。

易边再战，巴林一度将分差缩小至13分，之后胡金秋联手崔永熙、余嘉豪和王俊杰打出一波8比0的进攻高潮，助中国再度将领先优势扩大到20分以上。末节，中国继续掌控比赛，多名年轻球员命中三分球，中国最终以105比59锁定胜局。

中国此役有五人得分上双，廖三宁贡献全场最高的23分，李悦洲得到18分，胡金秋、王俊杰和庞峥麟各取11分。

中国男篮主教练郭士强在赛后说，球队在限制巴林队快攻方面做得不错，但有几次攻守转换处理得不够理想，之后需要改进。

菲律宾大胜哈萨克斯坦反弹

同组另一场比赛中，上届冠军菲律宾以109比78大胜哈萨克斯坦，在首场意外输给巴林后反弹。哈萨克斯坦遭遇小组赛两连败。

B组方面，中华台北虽在前三节以50比49领先伊朗，但在末节遭遇逆转，最终以69比72告负，其中队长陈盈骏砍下全场最高的29分；约旦以76比65战胜卡塔尔。

中国男篮将在星期一（14日）迎战小组赛最后一个对手菲律宾。中国男篮队长胡明轩说，菲律宾风格鲜明、移动速度快，三分球命中和拼抢篮板球的能力都很强，球队会仔细研究对手，做好充分准备。