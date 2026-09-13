（柏林中新电）在德国柏林星期六（9月12日）举行的2026年国际篮联女篮世界杯两场半决赛中，法国以86比64击败德国，美国以76比66战胜西班牙，重演巴黎奥运会决赛对阵。

卫冕冠军美国在小组赛中取得3胜0负，以小组头名晋级八强，随后在八强更是以108比56大胜匈牙利女篮。这支以老带新的美国女篮发挥稳定，队员整体实力均衡。

本场比赛，西班牙率先进入状态，美国则慢慢找回节奏，首节过后，美国以21比18反超对手。次节，美国队延续火热势头，以39比36领先。

易边再战，西班牙队在外线找到手感，玛利亚·孔德（Maria Conde）、伊亚娜·马丁（Iyana Martin）为球队建功两次扳平比分。美国也不甘示弱，两队在第三节战至58平。末节比赛，西班牙女篮哑火，最终美国女篮以10分优势击败对手。

此役砍下16分和6个篮板的美国名将布里安娜·斯图尔特（Breanna Stewart）在采访中说，法国在本届比赛中打出了非常疯狂的投射表现，与法国的决赛将是一场硬仗。

美国奥运决赛一分险胜法国

美国在两年前的巴黎奥运会女篮决赛以67比66的比分险胜法国，本次在新加坡时间星期一（14日）凌晨的决赛中，法国争取复仇。

法国在世界杯半决赛中面对东道主德国时，擅长利用快攻得分。首节比赛，法国以25比23的微弱优势领先；次节，法国队扩大领先优势，以45比38结束上半场。

随后，法国打出一波9比0，德国反击后，法国仍在第三节结束时以64比50领先。末节，法国掌控住比赛节奏，以86比64取胜，晋级决赛。

这是法国女篮队史史首次杀进世界杯决赛，确保了一枚奖牌，结束了73年的世界杯奖牌荒。