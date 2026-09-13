（纽约综合电）哈萨克斯坦名将伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）星期天（9月13日）在美国网球公开赛女单决赛经历三盘激战，打败宿敌兼卫冕冠军阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka），斩获职业生涯第三个大满贯冠军的同时也将登顶世界第一。

在阿瑟·阿什球场举行的决赛，是世界排名前二的球员正面交锋。伊莲娜首盘以6比4拿下后，尽管阿丽娜在比赛后段加强攻势，以7比5扳回一城，但沉着应战的伊莲娜在决胜盘重新掌控局面，并以6比2获得最终胜利。

距离完成“全满贯”拼图，伊莲娜还差法国公开赛冠军。（法新社）

伊莲娜本赛季曾受到脚踝伤势困扰，但她克服伤病问题，将美网锦标收入囊中。这是她继今年的澳大利亚公开赛冠军、2022年温布登锦标赛冠军后的第三个大满贯冠军，距离完成“全满贯”拼图只差红土赛法国公开赛。

伊莲娜说：“很难找到合适的词来形容……我来到这项比赛前，完全没料到会在本届美网取得这样的成绩。之前受到一些伤病困扰，但奇妙的是，一切有利因素刚好向我靠拢。

“阿丽娜，和你比赛真的非常困难，你总是把我逼到极限。我要感谢现场可爱的观众，营造出如此美好的气氛，越来越喜欢纽约了。”

阿丽娜是过去两届美网冠军，三连冠美梦被粉碎后，沮丧的她说：“当你在大满贯决赛输球，而且又在争取连续第三次夺冠时，要控制情绪真的非常困难，所以我想把情绪释放出来。如果把一切都憋在心里，我可能一句话也说不出来。”

阿丽娜因将球高高击入中央球场看台，而收到一次违反行为准则的警告。

一向性格沉稳的伊莲娜夺冠后并没有夸张地庆祝胜利，与一场普通比赛获胜后的反应相差无几。她平静地回到座位收拾物品，另一边的阿丽娜则坐在场边，身旁放着已经摔坏的球拍。

阿丽娜同样在今年澳网决赛不敌伊莲娜，她直言：“现在最不想做的事就是发表讲话，但我会尽力。我很失望，但要祝贺伊莲娜。我希望能表现得更好一些，但我想，只能等明年了。”

男单决赛将在新加坡时间星期一（14日）凌晨进行，美国选手谢尔顿（Shelton）将迎战德国的赛会头号种子兹维列夫（Zverev）。