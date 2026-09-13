（柏林法新电）多特蒙德（Dortmund）星期六（9月12日）在主场以3比0击败升班马帕德博恩（Paderborn），本赛季德甲开赛取得三连胜后，以得失球劣势落后同样全胜开局的弗赖堡（Freiburg），暂列第二。

这也是多特自图赫尔（Tuchel）于2015至2016赛季执教以来，球队近11个赛季取得的最佳开局。多特周中还在欧冠以3比2险胜西甲球队比利亚雷亚尔（Villarreal），加上德国杯首轮以5比0横扫第五级别球队汉堡HEBC（HEBC Hamburg），各赛事豪取五连胜。

开场仅五分钟，多特抢断后迅速直传发动反击，吉拉西（Guirassy）第一时间送出直塞，法比奥·席尔瓦（Fabio Silva）利用速度优势形成单刀后推射破门，助队以1比0先拔头筹。

尽管吉拉西在上半场有两个进球因越位被判无效，但多特并未受到帕德博恩太多威胁。这支升班马自重返顶级联赛以来尚未取得过进球，进攻端表现乏力，让多特以一球的优势进入中场休息。

下半场局势继续向多特蒙德倾斜，替补登场的恩梅夏（Nmecha）成为全场最大亮点。第80分钟，这名德国国脚和队友打出精妙撞墙配合，晃开防守球员后暴力爆射破门，让多特将比分扩大为2比0。

第89分钟，萨比策（Sabitzer）精准右路传中，恩梅夏腾空完成精彩倒钩破门，九分钟内上演梅开二度，助多特以3比0彻底锁定胜局。

多特主帅科瓦奇（Kovac）说：“我们开局不错，早早进球。这当然有帮助，尤其是周中刚踢完一场强度极大、非常艰难的欧冠比赛之后。球队踢得并不轻松，因为帕德博恩也踢得很好。但我们没给对手任何机会。”

弗赖堡大胜登顶

当天的另一场比赛，弗赖堡在主场以5比0大胜10人作战的门兴格拉德巴赫（Monchengladbach），以三战全胜的成绩暂居积分榜首。

面对开局两连败的门兴格拉德巴赫，弗赖堡在第23分钟打破僵局，由恩格尔哈特（Engelhardt）头球攻破老东家球门。六分钟后，马塔诺维奇（Matanovic）接队友传球后不停球射门，将比分扩大为2比0。

易边第52分钟，门兴格拉德巴赫队长克莱因丁斯特（Kleindienst）领到第二张黄卡被罚出场，成为比赛的转折点。

人数占优的弗赖堡在比赛末段连续进球，马塔诺维奇第77分钟头球破门完成双响，恩格尔哈特两分钟后同样二度建功，加上队长埃格施泰因（Eggestein）第86分钟锦上添花，将比分锁定为5比0。

弗赖堡前三轮攻入10球、仅失一球，以净胜球优势力压多特暂列积分榜首。门兴格拉德巴赫则遭遇三连败，继续在积分榜垫底。

奥格斯堡踢和莱沃库森滑落第三

另一边厢，此前历史上首次在单轮联赛结束后领跑的奥格斯堡（Augsburg），星期六在主场以2比2踢和莱沃库森（Leverkusen），以两胜一和积七分跌至第三。

法兰克福（Frankfurt）则在客场以3比1击败美因茨（Mainz），取得本赛季的首场胜利。霍芬海姆（Hoffenheim）在主场以2比1战胜斯图加特（Stuttgart），不莱梅（Bremen）则在客场以1比1逼和科隆（Koln）。

目前位居第五的拜仁慕尼黑（Bayern Munich）星期天（13日）将在客场挑战升班马埃弗斯堡（Elversberg），莱比锡（Leipzig）则将在主场迎战汉堡（Hamburg）。