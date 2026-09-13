（罗马法新电）体育米兰（AC Milan）星期天（9月13日）在落后两球的不利局面下，凭借比利时边锋莫雷拉（Moreira）梅开二度，客场以2比2逼平拉齐奥（Lazio），后者暂时登上榜首。

第10分钟，坎切列里（Cancellieri）抢点垫射破门，攻入他本赛季的首个进球，助拉齐奥以1比0首开纪录。拉齐奥第39分钟进一步扩大领先优势，体育米兰后防解围失误，球击中诺斯林（Noslin）后反弹入网，比分被改写为2比0。

落后两球的体育米兰易边后做出调整，换上包括美国队长普利西奇（Pulisic）和莫雷拉等进攻大将，试图扭转颓势。这一调整在第65分钟见效，22岁的莫雷拉先是凌空抽射扳回一城，两分钟后又在禁区外劲射破门完成双响，助体育米兰扳成2比2。

尽管未能延续全胜战绩，但这支由加图索（Gattuso）执教的拉齐奥仍以一分的优势，力压少赛一轮的罗马（Roma）和国际米兰（Inter Milan），暂列积分榜榜首。

体育米兰则以二胜二和积八分排名第五，主帅阿莫林（Amorim）说：“上半场我们完全不在状态，缺乏活力，也给对手太多的空间。下半场我们判若两队，比赛局势发生逆转，但我们仍有许多工作要做。”

卡利亚里克亚特兰大升第四

卡利亚里（Cagliari）星期天则凭借意大利传奇保罗·马尔蒂尼（Paolo Maldini）的儿子丹尼尔（Daniel Maldini）攻入罚球，客场以2比1战胜亚特兰大（Atalanta）后，升至积分榜第四位。

除了赢球外，卡利亚里还迎来另一个好消息，此前险些溺水而陷入昏迷的法国前锋特雷皮（Trepy），如今已获准恢复训练。这名20岁球员在贝加莫的比赛开球前向随队远征的卡利亚里球迷致意。

卫冕冠军国际米兰将于新加坡时间下星期二（15日）凌晨主场迎战乌迪内斯（Udinese），同样取得三连胜的罗马则将作客挑战都灵（Torino）。