韩国男子篮球队星期天（9月13日）在爱知—名古屋亚运会A组小组赛最后一轮中，凭借主将李政炫豪取25分，以100比83打败宿敌兼东道主日本，拿到盟主，在八强对阵相对容易的对手。

两队前两场小组赛都获胜，这场比赛为了盟主之位展开激烈搏斗。韩国在第一节以19比17领先，不过日本第二节回敬25比21，在上半场带着两分优势以42比40领先。

转折点出现在第三节尾声，李政炫连中三个三分球，包括一个压哨球，让场上两队交替领先的平衡被打破，韩国在第三节后以71比66取得优势。

韩国后场核心李政炫（左）本场砍下25分，包括五个三分球，成为球队功臣。图为他在日本球员黑川虎徹带球试图突破时进行防守。（法新社）

最后一节，日本无力追赶，韩国把比分差距越拉越大，文宥贤在比赛结束当下从半场附近出手，攻入又一个压哨三分球，让韩国达到100分，以17分优势拿下比赛。

小组三战全胜的韩国在八强会对垒其中一支小组第三的球队，有不小的机会闯入四强。同组另一场比赛，沙特阿拉伯同样打出100分，以100比89送给印度尼西亚三连败，自己则拿下首胜及小组第三，将视星期一（14日）的C组最后一轮赛果，才能确定自己是否晋级八强。

伊朗夺B组正盟 中华台北副盟

B组小组赛也在同日落幕，伊朗以81比68打败约旦后，凭借对赛成绩力压同得两胜一负的中华台北拿到盟主。中华台北以91比69拿下卡塔尔，位居副盟。约旦和卡塔尔同得两胜一负，约旦因曾打败卡塔尔拿到第三，也确定以成绩较佳的第三名晋级八强。卡塔尔则和印度尼西亚一样出局。

亚运会男篮有12队参赛，三个小组的前二和成绩较佳的两个小组第三晋级星期三（16日）的八强。

C组末轮小组赛则在星期一展开，二连胜提前晋级的中国将对阵一胜一负的上届冠军菲律宾。同样一胜一负的巴林则对垒二连败的哈萨克斯坦。