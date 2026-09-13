2026-2027赛季新加坡超级联赛在本周重燃战火，裕廊队（FC Jurong）星期天（9月13日）晚上火力全开，在客场以4比0大胜幼狮（Young Lions），用一场酣畅淋漓的胜利取得新赛季开门红的同时，成功以净胜球优势升当领头羊。

本场比赛在惹兰勿刹体育场进行，但备受瞩目的裕廊队新援、曾参加过三届世界杯并都有进球的40岁日本前国脚本田圭佑却没有进入首发和候补名单，反倒是频频在场边的替补席指导队友。

裕廊队新援本田圭佑（中间面向镜头者）还不具备上阵的条件，只好在场边与队友分享经验。（关俊威摄）

这也是“雄狮”新加坡国家男子足球队前国门哈桑（Hassan），以及现门将伊兹万（Izwan Mahbud）之间的对决，但笑到最后的显然是经验更丰富的哈桑。两队赛前列队向已逝的前雄狮主帅巴里·惠特布雷德（Barry Whitbread）默哀一分钟。

开场第14分钟，裕廊队的第一次进攻被破坏，但末永透瑛跟进补射破门，帮助球队以1比0先声夺人。第45分钟，裕廊队在前场逼抢后成功抢断，末永透瑛在禁区带球晃过防守球员后，面对伊兹万冷静推射入网，梅开二度助队以2比0领先。

末永透瑛（右）两度攻破幼狮门将伊兹万的十指关，为裕廊队上半场建立两球优势。（关俊威摄）

易边第66分钟，幼狮门将伊兹万因伤无法坚持被换下。裕廊队第80分钟抓住机会再下一城，由禁区无人盯防的欧阳锐近距离捅射破门，将比分改写为3比0。仅六分钟后，裕廊队的小野俊辅利用角球头球破门，助队以4比0锁定胜局。

在星期五（11日）的揭幕战中，淡滨尼流浪（Tampines Rovers）主场以2比0战胜马里士他卡沙（Balestier Khalsa）。上届冠军狮城水手（Lion City Sailors）星期六（12日）则在客场以2比2战平后港联（Hougang United）。

裕廊队主帅：乐见本田圭佑分享经验

询及本田圭佑没上场的理由，裕廊队主帅贾斯温德尔（Jaswinder Singh）解释：“本田直到季前备战后期才加入我们，所以现在的重点是在赛季开始前帮他把状态调整到位，这主要是因为他的备战节奏和其他人不太一样。赛季开始时，他还在进行相关的体能与状态恢复工作，因此还没达到能够上场比赛的竞技状态。”

裕廊队主帅贾斯温德尔（右）乐见本田圭佑向球员分享经验。（关俊威摄）

对于本田圭佑“抢占”主帅功能在场边向球员发号指令，他说：“本田圭佑拥有极其丰富的经验和履历，曾在许多顶级联赛中征战，因此他可以与我们以及一线队分享这些经验。只要他愿意分享相关信息，我认为这完全没问题。”

他也透露，本田圭佑目前还没有上阵的时间表。“还没那么快。下周我们还有一场比赛，时间确实有点紧，但我们每天都在努力，确保他的身体状况达标，为这场比赛做好准备。”

哈桑：并非发挥最好的一场比赛

虽然拿到赛季首胜，但裕廊队门将哈桑对球队表现并不满意。他说：“我们还有很大的提升空间，因为花了一些时间才适应这块场地。不过，我们最终还是找到突破对手防线的方法。这场胜利是全队共同努力的成果，大家虽然对赢球感到高兴，但这并非我们发挥最好的一场比赛。”

他也说：“这是一个艰难的夜晚，能保持零封相当不容易。如果一直这样踢下去，这个赛季对我来说会很漫长，毕竟考虑到我的年龄（42岁），这并不轻松，所以我只能尽我所能。今天我非常渴望零封对手，即便在比赛尾声，我仍在督促队友，确保球队防守稳固。”

雄狮主帅李斯平今晚也在看台上观看比赛，对于自己是否有希望再次入选国家队，他淡然说道：“从个人角度来看，我衷心祝愿国家队一切顺利。我无权决定自己是否应该入选国家队，这也不是我能说了算的。我现在的任务就是做好裕廊队球员的本职工作。”