瑞典名将莫雷加德（Moregard）星期天（9月13日）以4比1战胜巴西选手卡尔德拉诺（Hugo Calderano），首次在世界乒乓球职业大联盟（WTT）澳门冠军赛男单称王。日本天才少女张本美和则以4比3力克中国选手陈熠，同样首次在该赛事中封后。

赛后，莫雷加德对自己的表现感到满意。他对《联合早报》说：“瑞典到澳门距离非常遥远，但我在这里度过了非常棒的一周。我觉得这次真的是不虚此行。这次比赛我有很多艰难的时刻，但是越来越相信自己。”

收获本赛季继重庆、横滨两站冠军赛后的第三冠，张本美和由此成为继中国名将孙颖莎之后，历史上第二位斩获WTT冠军赛三连冠的选手。对此，她说：“我一直都知道孙颖莎是一名很出色很厉害的选手，能够成为继她之后第二个夺得三届冠军的选手，我感到非常开心。”

莫雷加德半决赛大战七局后决赛获胜

本届WTT澳门冠军赛星期天迎来收官战，男单决赛在三号种子莫雷加德和五号种子卡尔德拉诺之间打响。在此前的两场半决赛中，卡尔德拉诺用时29分钟就以4比0速胜瑞典选手卡尔伯格（Kallberg）。而莫雷加德则与二号种子日本的张本智和大战七局，在这场双方交手记录2平且技术风格迥异的巅峰对决中，以4比3逆转。

仅休息了几个小时，莫雷加德与卡尔德拉诺相约决赛战场，在此前双方三次交手中，他以2比1占优。其中，两人在巴黎奥运会半决赛的对决令人印象深刻，当时他在首局4比10落后下连得八分逆转，最终以4比2打进决赛。来到澳门，莫雷加德以11比7、11比9、3比11、11比8、11比9收获冠军，卡尔德拉诺则连续两年屈居亚军。

相比决赛，莫雷加德与张本智和的半决赛则堪称经典之战。双方最近一次交手是在去年香港总决赛上，莫雷加德在第五局手握局点下被张本智和逆转，从而拱手让出总决赛冠军。这场失利对瑞典人而言，更多是心理层面的影响。

张本智和把去年总决赛夺冠的火热手感延续到本赛季，战绩突出且心态稳定。比赛开始后，他以13比11抢占先机，但随后五局下来，双方打成3平。

其中在第六局，张本智和上演从1比5落后到11比9逆转好戏。但在决胜局，他又是以6比10落后。尽管没有放弃战成14平，但最终以14比16功亏一篑。

对于这场半决赛，莫雷加德说：“这就是一场心理战。对手战术打得不错，我的战术执行也不错。在双方都对战术执行到位时，那么比赛肯定是非常困难，所以我一直在内心找办法去战胜他。”

莫雷加德（图）在半决赛4比3打败张本智和后，在决赛以4比1打败雨果夺冠。（WTT澳门冠军赛组委会提供）

在此前双方四次交手中，莫雷加德拿下第一和第三次胜利，张本智和则赢得第二和第四次对决，没有一个人能连赢两次，而且每一次都比分接近。

莫雷加德赛后笑言：“要是这样说，那下一场我会输了。但我为这周的自己感到高兴。也许下一次与他相遇，我会努力连赢两次，争取来打破这种节奏。”

张本美和领先下落后再逆转

张本美和夺冠后，带着信心出战来临的亚运会。（WTT澳门冠军赛组委会提供）

女单决赛在头号种子张本美和与八号种子中国选手陈熠之间展开。在此前的半决赛中，前者以4比1淘汰五号种子中国选手陈幸同，后者则以4比3险胜决胜局体能透支的四号种子、日本选手早田希娜。

会师女单决赛的张本美和与陈熠彼此熟悉。在今年横滨冠军赛次轮，张本美和在0比2落后下连扳三局逆转，随后瑞典大满贯八强战再以4比0完胜。但令人没想到双方在澳门对决，陈熠几乎将张本美和逼入绝境。

比赛开始后，张本美和没有犯横滨冠军赛的错误，以两个11比7先发制人。

22岁的陈熠身高1米77，护台面积大，中远台对拉力量和旋转输出在女选手中处于顶尖水平。面对张本美和并非没有机会，但陈熠需要突破的除了技术层面的差距，还有心理壁垒。而半决赛与早田希娜的鏖战，证明自己能够在关键分上保持冷静。

随后三局，陈熠展开反击，11比9、11比8、13比11，以大比分3比2领先。张本美和不愧为头号种子，第六局在以4比8落后时，像哥哥张本智和在半决赛第六局逆转取胜一样，她也没有放弃，以11比9逆转，双方战成3平。

决胜局张本美和占有极强的心理优势，加上前三板速度和反手快撕和更加充分的体能，让她在被陈熠追成10平的情况下，稳住心态以12比10锁定胜利。

无论领先或落后，张本美和都能保持稳定的心态。她说：“我不是心态方面做的最好的选手，但我尽量去进步。以前落后可能会放弃，即使再好好打但也还是没能集中精力。我知道这个问题，尽量去改变，不管比赛输赢都不能有后悔的比赛。为了打出这种球，我会改变自己问题。”