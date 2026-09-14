日本爱知—名古屋亚洲运动会将在星期六（9月19日）开幕，直到10月4日闭幕。《联合早报》团队将到赛事现场为读者追踪赛况，亚运会的特制专题网站也已经在星期一（14日）正式上线。

新加坡团队在这次亚运会将派出304名选手参加27个大项，其中超过六成是新人，争取获得比三年前在杭州亚运会三金六银七铜更好的成绩。

《联合早报》将通过网站和报纸，全方位报道这次亚运会的盛况。体育记者何欣颜、陈明耀、陈芷馨和摄影记者邝启聪、关俊威所组成的五人团队，下来将先后出发，从爱知—名古屋以及举行游泳等少数项目的东京，在未来两个多星期发来最新报道。

除了新加坡和海外运动员的赛况，体育记者们也将通过采访侧记分享他们在工作过程中的所见所闻。所有的亚运会最新资讯，海内外读者都能在已经上线的亚运会专题网站看到。

专题网站汇集专访报道 设专区解析赛事看点

《联合早报》体育组从8月底开始，就已经陆续刊登新加坡亚运运动员的赛前专访，读者可以到专网阅读报道，部分新闻也配有视频。网站上也有专区，介绍新加坡运动员本届参加的所有项目。

网站设立专区，介绍新加坡运动员本届参加的所有项目，以及当日新加坡选手比赛赛程和其他重点赛事赛程。（早报亚运会专网截图）

另外，《一文看懂2026年亚运会》互动新闻也已经在星期一上线，介绍本届赛事项目、新加坡代表团和国际选手看点。《体育知多少》互动问答也将每个星期在网上推出，上星期五（11日）已经推出第一期，来考考读者亚运会的冷知识。

此外，亚运会专网也将每天更新当日新加坡选手全部赛程和其他项目的焦点赛程，方便读者掌握观赛时间，并实时跟进奖牌榜动态。

20日起报纸设亚运会版面

报纸方面，从开幕后的星期天（20日）起，《联合早报》每天将开设一版亚运会新闻版面，带来亚运会的重要资讯。

尽管在19日的开幕礼前不会产出任何奖牌，但部分项目已提前开赛。例如，男子篮球就已经结束小组赛阶段，女子足球小组赛则在星期一开踢。

新加坡34岁现代五项好手塔希尔（Tahir Ahmed Ansari）将在星期三（16日）成为最早亮相亚运会的我国选手，参加男子个人击剑种子轮项目。