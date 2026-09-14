（纽约路透电）来自德国的赛会头号种子兹维列夫（Zverev）在新加坡时间星期一（9月14日）凌晨进行的美国网球公开赛男单决赛中，以6比3、7比6（2）、5比7、6比2击败美国选手谢尔顿（Shelton），将第二个大满贯冠军收入囊中。

兹维列夫在美网有过惨痛回忆，他在2022年决赛曾一度以盘数2比0领先奥地利名将蒂姆（Thiem），却最终遭对手逆转，那是他离第一个大满贯冠军最近的一次。

如今，29岁的他在今年6月的红土大满贯法国公开赛赢得个人首冠后，带着争冠气势重返纽约，并以强势表现击碎谢尔顿以及主场球迷的希望。

2025年赛季统治大满贯赛场的辛纳（Sinner）和阿尔卡拉斯（Alcaraz）因伤病和状态关系在本赛季没有太亮眼的表现，在美网前者退赛，后者被谢尔顿淘汰出局；连24大满贯冠军得主、塞尔维亚名将乔科维奇（Djokovic）都在首轮意外出局。

兹维列夫抓住机会，在别人认为已过巅峰期的年龄打进2026年其中三个大满贯决赛，并斩获两个冠军，另一个则在温布登锦标赛不敌辛纳。

兹维列夫在颁奖仪式上说：“我想，上帝看到我们有多努力，看到我们承受了多少、经历多少痛苦。2026年的结局，我想就是过去这些年来一切经历的结果。”

谢尔顿无法发挥出最佳水平

主场球迷都渴望谢尔顿能终结美国男子网坛长达23年的大满贯冠军荒，但这名首次出战大满贯决赛的八号种子，无法发挥出最佳水平。

兹维列夫继续说：“我知道今天99.9%的人都希望本（谢尔顿）赢，我真的很抱歉。虽然我知道现场观众都站在我的对立面，但他们一直都非常公平。我们球员对此非常感激。”

这场比赛是两名网坛火力最强的球员之间的较量，但开局阶段明显由兹维列夫占据上风。在观众的支持下，谢尔顿一度扭转局势，试图改变比赛走势。

被对手拿下一盘比赛后，兹维列夫重新掌控局面，牢牢守住优势直到最后一分。

兹维列夫全神贯注于比赛，甚至在谢尔顿将他的发球打出界后，都没有意识到自己已经赢得冠军。

当主裁判宣布“兹维列夫胜，比赛结束”时，这名德国球员甚至转身走回底线，准备接谢尔顿的发球。

过了几秒，他才意识到现场观众为何起立为他鼓掌欢呼——他这才露出笑容，跑向球网与谢尔顿拥抱。

谢尔顿认为今年的美网经历仍是一份礼物。（法新社）

虽然与冠军擦肩而过，但谢尔顿认为这次的美网经验还是一份礼物。他说：“我的成功是一份礼物，失败也是一份礼物，能够在你们面前比赛，同样是一份礼物。”