（柏林综合电）布莉安娜·斯图尔特（Breanna Stewart）攻下22分并抢下10个篮板，新加坡时间星期一（9月14日）凌晨率领美国队在柏林举行的国际篮联女子篮球世界杯决赛中，以97比79轻取法国队，成功夺得冠军。

除了布莉安娜，杰基·杨（Jackie Young）同样表现活跃，她贡献18分、6个篮板和5次助攻，让美国队打出压倒性的攻势，基本在第三节就已锁定胜局，让法国队无力回天。

这是美国队在女篮世界杯历史上的第12枚金牌，也是她们连续五届赢得这项赛事冠军。她们长期称霸女篮世界杯，其他国家最多只曾夺得六次冠军。

这场决赛对美国队来说并不是一帆风顺，比赛转捩点发生在第三节，当时她们打出30比12攻势，将半场43比45落后的局面彻底扭转，带着73比57的优势进入最后一节。

最后一节，尽管法国队尝试反扑，凭借多米妮克·马隆加（Dominique Malonga）拿下12分，一度追到仅差14分，可是美国队继续取得分数，最终维持住优势并取得冠军。

布莉安娜凭借出色的表现连续两届获得最有价值球员奖项。（路透社）

至此，美国队实现五连冠，而布莉安娜则蝉联最有价值球员，两次获得这个奖项的她也成为世界杯历史首人。本届赛事，她场均贡献12.8分、7.3个篮板和2.8次助攻，投篮命中率达55.3%。

布莉安娜说：“我以自己能够始终保持出色表现为傲。无论是关键时刻、普通时刻，还是两者之间的每一个时刻，我都要求自己站出来。我对自己有一种近乎不切实际的自信。”

美国队主教练卡拉·劳森（Kara Lawson）也说，球队非常庆幸能拥有像她这样的球员。“她就是美国篮球的代表。回顾过去15年，当你想到美国女篮，就会想到斯图尔特（布莉安娜）。我们真的非常幸运，能够参与她所处的这个时代。”

美国队在半决赛的对手西班牙队则在季军战中以81比58击败东道主德国队，获得第三名。