（曼彻斯特综合电）10人作战的“蓝月亮”曼市（Man City）新加坡时间星期天（9月13日）在老特拉福德球场进行的英超联赛中，以1比0击败宿敌曼联（Man Utd）。挪威前锋哈兰德（Haaland）攻入的致胜球引发争议，英格兰职业比赛裁判机构（Professional Game Referees）承认，进球有效是一次“判断失误”。

曼市的福登（Foden）因踢了布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）被红卡罚下，让球队在第23分钟开始仅剩10人应战。但少一人作战的曼市，却在第60分钟由哈兰德接应格瓦迪奥尔（Gvardiol）传中，近距离破门。

这个进球最初被边裁裁定越位无效，但录像助理裁判（VAR）最终推翻判罚。

恩佐越位下争球造成干扰

不过当时在进攻过程中，处于越位位置的曼市中场恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）尝试头顶传中球，虽然没有碰到皮球，但他的跑位对曼联后卫的防守判断构成干扰。

职业比赛裁判机构后来发表声明指出，VAR“没有意识到”这名阿根廷中场球员所处位置“可能产生的影响”，并表示“应该建议主裁判进行场边视频回看”。

声明还补充道：“我们已与曼联取得联系，承认这是一次判断失误。我们会进行检讨。”

曼联后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）说，恩佐·费尔南德斯的站位影响了他。“我之所以靠近他，是因为他就在我面前。这就是为什么哈兰德在后面无人盯防。

“英超联赛中有五六名裁判一起犯下这样的错误，是无法接受的。我们只能带着这种不公回家。”

曼市四战全胜 和阿申纳并驾齐驱

这是哈兰德在曼彻斯特德比的第九个联赛进球，他说：“我当时想，也许有人碰到了球。后来发现没人碰到，我就觉得他们判我越位有点针对我，因为我通常从来不会越位。

“赢得比赛令人高兴。但能够在老特拉福德以10人应战60分钟，尤其是在终场时看到球迷的反应，那种感觉真的非常棒。”

能以1比0打败曼联，曼市也得感谢门将唐纳鲁马（Donnarumma）的扑救。在比赛最后时刻，姆伯莫（Mbeumo）在12码处劲射，唐纳鲁马奋力阻挡，力保球队胜果。

哈兰德继续说：“詹路易吉（唐纳鲁马）最后那次扑救太精彩了。他就像球门里的狼，反正看起来确实很像一匹狼。能有这样一名门将，会让你感觉安全得多。”

从瓜迪奥拉（Guardiola）手中接过教鞭后，这场胜利让新帅马雷斯卡（Maresca）继续保持完美开局。目前曼市四战四胜与领头羊阿申纳（Arsenal）同积分，阿申纳以净胜球优势领跑，曼市第二。

马雷斯卡说：“能够以10人赢下一场比赛本身就非常特别。可是当这是一场曼彻斯特德比时，对球迷、俱乐部、球员以及教练团队来说，就更加特别。”