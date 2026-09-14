（柏林法新电）英格兰前锋凯恩（Kane）再次改写拜仁慕尼黑（Bayern Munich）队史纪录，在新加坡时间星期天（9月13日）客场以2比1险胜德甲升班马埃弗斯堡（Elversberg）的比赛中攻入制胜球。这不仅是他加盟拜仁以来的第150个进球，也是他个人的第99个德甲进球。

由于拜仁正选门将诺伊尔（Neuer）轮休，凯恩本场戴上队长袖标领衔出战。第26分钟，拜仁小将卡尔（Karl）打破僵局，助客队取得1比0领先。下半场替补登场的克拉滕马赫（Krattenmacher）在第60分钟轰入一记漂亮的弧线球，为主队扳平比分。

战至第72分钟，凯恩在禁区乱军中转身抽射得手，攻入奠定胜局的一球。

这名本届金球奖热门人选在各项赛事中仅用了153场比赛，便达成拜仁生涯150球里程碑，成为俱乐部历史上最快斩获150球的球员。

这也是凯恩在97场德甲联赛中攻入的第99球。他只要在新加坡时间星期六（19日）凌晨对垒柏林联队（Union Berlin）的联赛中再入一球，就能刷新由盖德·穆勒（Gerd Muller）在1977年创下的129场德甲最快百球纪录。

凯恩赛后受访时说：“这就是足球，有时你需要等待比预期更长的时间。能取得进球并为球队带回三分让人高兴。埃弗斯堡是一支优秀的队伍，在这里比赛并不轻松。”

拜仁主帅孔帕尼（Kompany）则指出，球队在刚踢完欧冠赛事后显得节奏不足：“我们今天在拼抢上不如以往积极，节奏并不理想。但埃弗斯堡表现得很勇敢，总体而言我们面对了一个顽强的对手，重要的是全取三分。”

拜仁取胜后升至积分榜第四位，此前取得二连胜梦幻开局的埃弗斯堡则滑落至第六。