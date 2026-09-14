（综合电）沙特阿拉伯超级足球联赛赛场爆出恶意侮辱事件。葡萄牙球星鲁本·内维斯（Ruben Neves）在代表希拉尔（Al-Hilal）出战时，遭敌对看台球迷呼喊他的已故好友若塔（Jota）的名字挑衅。效力于艾纳斯（Al-Nassr）的葡萄牙同胞罗纳尔多（C. Ronaldo）随后公开谴责这个行为，并呼吁当局对涉事球迷实施终身禁赛处罚。

这起风波发生在上星期六（9月12日）希拉尔客场对阵塔亚文（Al-Taawoun）的比赛中。社交媒体上流传的现场视频显示，看台上有球迷朝内维斯高喊“若塔”。曾效力英超利物浦（Liverpool）的若塔在2025年7月的一场车祸中不幸离世，内维斯与他生前私交甚笃，并曾在若塔的葬礼上担任扶柩者。

听到看台的呼喊声后，首发出场的内维斯先是指了指自己的眼睛，随后又指向天空作为回应，似乎在传达“老天爷在看”的意思。在球队以6比0大胜后，踢了75分钟被换下的内维斯在混合采访区愤慨地说：“我希望他们在赛后不会去祷告。”

这个视频在网络引发轩然大波后，罗纳尔多在Instagram上留言抨击：“联赛当局必须采取行动，惩罚这种球迷行为。这已经脱离足球本身，任何事情都应该有底线。做出这种举动的人，绝不应该被允许再次踏入球场。”

针对这一恶劣事件，希拉尔星期天（13日）发声明证实，已正式向沙特阿拉伯足球总会投诉，并表示俱乐部坚决反对任何针对球员及其家庭、意图进行人身攻击的行为。

塔亚文随后也发表声明严厉谴责，强调涉事者的恶劣行径完全不可接受，既无法代表俱乐部及其球迷群体，也违背赛场看台一贯推崇的价值观，球会将全力配合当局追究涉事人员的责任。

沙特足总与沙特联赛随后发布联合声明，批评少数球迷的举动违背体育精神与沙特足球价值观，并强调利用他人的个人悲剧进行侮辱与挑衅在沙特足坛毫无立足之地。沙特足总相关委员会已对此展开调查，将依规对责任人采取相应处罚措施。