（布雷斯特路透电）法甲卫冕冠军巴黎圣日耳曼（PSG）新加坡时间星期一（9月14日）终于获得新赛季首场联赛胜利，他们凭借世界杯冠军球员托雷斯（Torres）的进球，在客场以1比0击败布雷斯特（Brestois）。

托雷斯开赛仅五分钟便助大巴黎取得领先，他接过登贝莱（Dembele）的妙传，低射球门角落得手。

自从巴塞罗那（Barcelona）加盟大巴黎以来，托雷斯五次出场已攻入六球，状态出色。此前，他在7月举行的美加墨世界杯决赛中，为西班牙攻入对阿根廷的制胜球。

拿下法甲首胜后，托雷斯说：“确实，这不是我们表现最好的一场比赛。我认为我们踢得非常有竞争力，而最终能够在早已知道会非常困难的客场拿下新赛季首胜，非常重要。

“现在还有一周时间休息，我们也为这周末的比赛做好准备，那场比赛对我们来说同样非常重要。”

对于自己的进球，托雷斯继续说：“对我来说，最重要的是帮助球队，无论教练安排多少上场时间，我都将全力以赴，通过进球、助攻或场上的积极表现来帮助球队。”

大巴黎在新赛季联赛开局阶段表现慢热，经过四轮联赛后以一胜二和一负积五分，排在第七位。

稍早进行的另一场比赛中，上赛季亚军朗斯（Lens）在两球落后的情况下奋起反击，在客场以2比2战平升班马勒芒（Le Mans），后者仍在等待本赛季首场胜利。

目前领跑法甲积分榜的是里尔（Lille），他们四轮积10分，以净胜球优势力压同分的摩纳哥（Monaco）和雷恩（Rennes）。