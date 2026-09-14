（罗马路透电）尽管热格罗瓦（Zhegrova）在星期一（9月14日）凌晨的意甲联赛梅开二度，但尤文图斯（Juventus）仍在客场以2比3惨遭萨索洛（Sassuolo）绝杀，开季前四轮后目前以两胜一平一负积七分，排名第八。

开场后第一个小时波澜不惊，直到第65分钟才由萨索洛的埃斯波西托（Esposito）打破僵局。虽然尤文的科索沃边锋热格罗瓦第82分钟扳回一城，但鲍伊（Bowie）七分钟后兜射球门死角，让萨索洛以2比1再次取得领先。

伤停补时第一分钟，热格罗瓦劲射破门完成梅开二度，似乎为尤文抢回一分，但萨索洛最终笑到最后。仅三分钟后，阿季奇（Vasilije Adzic）停下长传球后兜射远角破门，为萨索洛上演绝杀。

尤文主帅斯帕莱蒂（Spalletti）说：“这确实令人极其痛苦和遗憾，因为本有机会在最后时刻逆转比赛，但我们在节奏上失去平衡，这是本不该发生的。我们失去赢得比赛需要的理智，当时至少应该保持人数上的平衡。不过，我们也有机会攻进3比2领先的进球。”

那波利走出三连败阴霾

凭借洛博特卡（Lobotka）在下半场攻入的制胜球，那波利（Napoli）在主场以1比0战胜博洛尼亚（Bologna），成功走出各赛事三连败的阴霾。

那波利新赛季开局不顺，先后在意甲输给科莫（Como）和国际米兰（Inter Milan），周中又在欧冠败给阿申纳（Arsenal）。雪上加霜的是，那波利还持续面临伤病危机，包括麦克托米奈（McTominay）、安圭萨（Anguissa）和梅雷特（Meret）在内的多名主力均无法出战。

博洛尼亚开场第七分钟险些反客为主，但迪亚特（Theate）的头球因越位被判无效，错失取得梦幻开局的机会。双方易边后不断寻找进球机会，洛博特卡最终在第66分钟攻入全场唯一进球，助那波利以1比0全取三分。

不过，那波利也付出代价，中场德布吕纳（De Bruyne）在比赛尾声阶段离场，引发外界的担忧。主帅阿莱格里（Allegri）对此解释：“德布吕纳消耗大量体力，那只是抽筋而已。”

他补充：“今天的胜利是靠一股‘怒气’拼下来的，这正是我们在近期比赛中所缺失的。此前我们的表现过于轻率，尽管当时也有过一些不错的发挥。”