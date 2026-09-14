（综合讯）中国男篮在星期一（9月14日）进行的爱知—名古屋亚运会男篮C组收官战中展现强大统治力，以105比61狂胜上届冠军菲律宾，以三战全胜的傲人战绩锁定小组第一，昂首挺进八强，并送菲律宾出局。

上届杭州亚运会半决赛，中国曾在领先20分的大好局面下惨遭菲律宾以77比76逆转，痛失决赛席位。时隔三年狭路相逢，中国没有让悲剧重演，用一场44分的悬殊大胜成功复仇，同时也让本届没有派出最强阵容的菲律宾早早止步。

菲律宾最后取得一胜两败，名列C组第三，但因净胜分被大幅蚕食，是三个小组第三中最低，最终无缘以较佳的两个小组第三身份跻身八强，以球队参加亚运会以来最低的第九名结束征途。

中国自开局便火力全开。胡明轩手感火热，外线连中三记三分球，庞峥麟也在外线锦上添花。王俊杰攻守兼备，首节独得七分并摘下三个篮板，还送出关键封盖，帮助球队打出36比16的梦幻开局。

次节中国攻势不减，单节再轰30分，半场战罢已将领先优势扩大至66比30。半场数据显示，中国三分球17投8中，在篮板球争夺上更是以28比10彻底压制仅投中一记三分球的菲律宾。

易边再战，大比分落后的菲律宾末节频频在外线尝试反扑，力图缩小分差以争取微弱的出线生机，但防守严密的中国未给对手任何翻盘机会，稳扎稳打将巨大优势保持至终场。

全场比赛中国多点开花，共有七人得分上双。其中表现最抢眼的王俊杰交出20分、14个篮板与3次助攻的“两双”成绩单；廖三宁贡献14分，胡明轩拿下13分，焦泊乔进账11分，胡金秋与崔永熙也各自添上10分。

八强对阵结果出炉

随着小组赛全面落幕，本届亚运会男篮八强对阵形势与争冠版图也正式出炉。以头号种子身份晋级的中国将在复赛中迎战A组第三名沙特阿拉伯；同样以三连胜拿下A组盟主的劲旅韩国则将对阵B组第三名约旦；B组头名伊朗将迎战C组次席巴林；A组次席日本则与B组第二名中华台北狭路相逢。这四场八强赛都在星期三（16日）举行。

中国与韩国此番均派遣国家队主力班底出征，被视为本届赛会的两大夺金热门，外界普遍看好两强会师决赛。中国曾在先前的世界杯外围赛中遭韩国主客场双杀，此番亚运淘汰赛能否一路过关斩将重夺金牌，备受瞩目。