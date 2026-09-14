（东京法新电）定于星期六（9月19日）揭幕的第20届爱知—名古屋亚运会尚未正式开幕，住宿短缺与设施简陋的问题已引发多方不满。韩国代表团更直言，本届亚运会的选手住宿条件堪称“历来最差”。

本届赛会为了削减开支，并未兴建专门的综合亚运村，而是采取分散安置方案，依靠临时搭建的集装箱木制板房、邮轮及各地酒店来容纳参赛人员。然而，随着来自各国的参赛运动员与官员总数突破1万7000人，甚至超过奥运会规模，住房空缺捉襟见肘。

大韩体育会（韩国体育与奥林匹克委员会）一名官员星期一（14日）接受法新社采访时指出：“目前在爱知及名古屋地区，不仅整个韩国代表团，来自全球的代表团都面临严重的住宿短缺问题。我们正在竭尽全力协商解决，确保选手的后勤保障。”

菲律宾奥委会主席托伦蒂诺（Tolentino）也透露，虽然菲律宾运动员均已分得房间，但部分教练和随队官员因房源不足，已被迫分流安排至其他酒店，甚至是爱彼迎（Airbnb）民宿。

木制板房床太短还漏水

除了“一房难求”，由集装箱改建而成的木制板房也遭到批评。这些木制板房预计将在赛期接纳约2000名运动员与随行人员。上周名古屋遭遇创纪录强降雨时，数百名运动员就曾因积水被紧急疏散，而当地未来数天预计仍有暴雨。

韩国篮球协会副会长郑在勇对男篮队伍被安排入住集装箱板房表示强烈不满。他说：“根据我以往的参赛经验，这是历来最差的一次。身高2米以上的男篮选手在床上甚至连腿都无法伸直，这太不合理了。”

韩国男篮国手边俊亨在社交媒体发布了一段视频，画面显示他所住板房的洗手池漏水、地面一片潮湿，并配文“救命”。（边俊亨Instagram）

韩国男篮国手边俊亨也在Instagram限时动态发布了一段视频，画面显示他所住板房的洗手池漏水、地面一片潮湿，并玩笑式配文“救命啊”。

郑在勇批评主办方至今仍未对韩方的不满作出任何实质回应，他们正在和大韩体育会紧密讨论对策。此前，印度代表团也因过度担忧住所环境，甚至在出征前于国内仿造了集装箱板房模型供运动员提前适应。

当地组委会此前曾预计接待人数约为1万5000人，并曾在上月公开表明暴增的人数导致“人手与预算均严重吃紧”。针对外电的置评请求，组委会星期一尚未作出回复。亚奥理会此前则承诺，将确保每名参赛者都能获得住所。

按计划，意大利的歌诗达赛琳娜号（Costa Serena）豪华邮轮定于星期二（15日）抵达名古屋港，预计将安置4000名至5000名选手。其余选手将入住当地及周边城市的下榻地。