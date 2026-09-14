（布达佩斯综合电）首届世界田联终极冠军赛星期天（9月13日）晚在布达佩斯落幕，美国飞人梅丽莎·杰斐逊-伍登（Melissa Jefferson-Wooden）和肯尼·贝德纳雷克（Kenny Bednarek）分别包揽女子和男子100米、200米冠军，成为“双冠王”。

梅丽莎在12日以10秒62夺得女子100米冠军后，13日又在200米决赛中迎战巴黎奥运会冠军、同胞加比·托马斯（Gabby Thomas）。她从起跑开始便占据优势，并在后半程继续扩大优势，以21秒47率先冲线。这一成绩位列女子200米历史第三，也是本赛季最佳成绩。

加比以21秒77获得亚军，另一名美国选手凯拉·怀特（Kayla White）以21秒93排名第三，协助美国包揽三甲。

梅丽莎说：“我今晚没想到能跑出20秒47！我原以为也许两年后自己能跑这么快，但不是今晚。我真的不知道该说什么，我只是很开心，也受到激励，想靠自己去做成一些事。这个成绩对未来几年是很好的鼓舞。”

此前以9秒85夺下职业生涯首个世界大赛男子100米冠军的贝德纳雷克，以19秒52的个人最好成绩赢得200米冠军。这也是本赛季男子200米世界最好成绩和历史第七佳成绩。巴黎奥运会冠军、博茨瓦纳的特博格（Tebogo）以19秒76获得亚军，美国选手林赛以19秒79位列第三。

贝德纳雷克说：“天啊，这几天太疯狂了。我很高兴能来到这里。就表现而言，我给自己A+，因为我一直在努力改进一些方面，而这次我把它们结合起来了。今年是我专注于进步的一年。能带着两个冠军离开布达佩斯，感觉太棒了。”

在男子400米跨栏较量中，世界纪录保持者、巴西的多斯桑托斯（dos Santos）以45秒98击败美国的巴黎奥运会冠军本杰明（Benjamin）和挪威的东京奥运会冠军沃霍尔（Warholm）夺冠。这是该项目历史第三快成绩，仅次于他本人今年创造的45秒80的世界纪录和沃霍尔在东京奥运会上跑出的45秒94。

在其他项目中，意大利名将坦贝里（Tamberi）以2米37夺得男子跳高冠军，创造今年世界最好成绩；斯里兰卡选手帕蒂拉格（Pathirage）在男子标枪最后一轮投出91米09夺冠；男子800米比赛中，阿尔及利亚的塞贾迪（Sedjati）以1分41秒91获得个人首个世界大赛冠军；英国名将克尔（Kerr）凭借最后200米的强劲冲刺，以3分29秒35赢得男子1500米冠军。

此外，埃塞俄比亚选手莉基娜·阿梅鲍（Likina Amebaw）以14分30秒36夺得女子5000米冠军；塞内加尔的萨莉·萨尔（Saly Sarr）以15米06问鼎女子三级跳远；美国队以3分08秒32摘得混合4×400米接力金牌。

作为世界田联推出的全新赛季收官赛事，终极冠军赛共决出28个项目冠军，总奖金达1000万美元（约1270万新元）。

这项为期三天的首届赛事节奏紧凑，并为电视转播而设计。每晚都吸引超过2万名观众，门票售罄。到了最后一晚，现场氛围不再像传统田径赛，更像是一场派对：比赛期间音乐不断响起，运动员也从观众的热情中汲取能量。

也在本赛事夺冠的男子撑竿跳高世界纪录保持者杜普兰蒂斯（Duplantis）在赛事最后演唱了自己的歌曲“Gold”，这首歌也是本届赛事主题曲。与此同时，布达佩斯国家田径中心上空燃放起烟花。

世界田联主席塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）表示，虽然这项赛事将每两年举办一次，但首届比赛在一定程度上仍是一次试验和探索；其中运行良好的元素，未来有可能被纳入奥运会和田径世锦赛。