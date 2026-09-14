（首尔综合电）韩国国家足球队新任临时主帅罗伯特·莫雷诺（Robert Moreno）星期一（9月14日）表明，在经历世界杯惨淡出局与一系列场外风波后，他的首要目标是重新让韩国球迷展露欢颜。同时，他也严正驳斥了有关他依赖人工智能（AI）执教的传闻。

韩国足总此前宣布委任现年48岁的西班牙籍教头莫雷诺挂帅，任期暂至11月下旬。这也是“太极虎”队史首度迎来西班牙籍主帅。若莫雷诺在接下来的国际友谊赛中带队表现达标，他极有希望获得续约，率队征战明年1月在沙特阿拉伯举行的亚洲杯。

韩国队自6月在美加墨世界杯小组赛意外出局后，帅位便一直悬空，前主帅洪明甫引咎辞职。随后韩国足总深陷危机，不仅因涉嫌向外籍裁判提供性招待而公开道歉警方上个月更突击搜查足总总部，调查当初聘任洪明甫时涉嫌违规暗箱操作的丑闻。

在风雨飘摇之际接掌帅印，莫雷诺在星期一公布的新一期国家队名单中，召入效力于洛杉矶足球俱乐部（Los Angeles FC）的队长孙兴慜、体育马德里（Atletico Madrid）的李刚仁，以及拜仁慕尼黑（Bayern Munich）后卫金玟哉等主将，备战接下来对阵厄瓜多尔、乌拉圭、委内瑞拉和乌兹别克斯坦的四场主场友谊赛。

强调孙兴慜核心作用

此前在世界杯关键战中，洪明甫将孙兴慜置于替补席的做法曾引发轩然大波。莫雷诺特别强调了这名队长的核心作用：“我们都清楚孙兴慜的多面手属性。在我看来，他能够胜任三个不同的位置。”

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莫雷诺说：“我们将竭尽全力、坦诚地开展工作，目标是让所有韩国球迷重新快乐起来，踢出精彩的比赛，并尽力去帮助球员。”

此外，莫雷诺也正面回应了此前执教俄超索契队（Sochi）时引发的AI风波。当时有报道指他严重依赖ChatGPT等生成式人工智能来排兵布阵，甚至据此决定引援。

莫雷诺直斥该传闻是“彻头彻尾的假新闻”。他解释道：“我显然会运用科技。但任何花上10分钟去调查的人都会明白，这些言论完全是断章取义，纯粹是为了造成伤害。”