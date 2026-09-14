（首尔综合电）韩国国家足球队新任临时主帅罗伯特·莫雷诺（Robert Moreno）星期一（9月14日）表明，在经历世界杯惨淡出局与一系列场外风波后，他的首要目标是重新让韩国球迷展露欢颜。同时，他也严正驳斥了有关他依赖人工智能（AI）执教的传闻。

韩国足总此前宣布委任现年48岁的西班牙籍教头莫雷诺挂帅，任期暂至11月下旬。这也是“太极虎”队史首度迎来西班牙籍主帅。若莫雷诺在接下来的国际友谊赛中带队表现达标，他极有希望获得续约，率队征战明年1月在沙特阿拉伯举行的亚洲杯。

韩国队自6月在美加墨世界杯小组赛意外出局后，帅位便一直悬空，前主帅洪明甫引咎辞职。随后韩国足总深陷危机，不仅因涉嫌向外籍裁判提供性招待而公开道歉，警方上个月更突击搜查足总总部，调查当初聘任洪明甫时涉嫌违规暗箱操作的丑闻。

在风雨飘摇之际接掌帅印，莫雷诺在星期一公布的新一期国家队名单中，召入效力于洛杉矶足球俱乐部（Los Angeles FC）的队长孙兴慜、体育马德里（Atletico Madrid）的李刚仁，以及拜仁慕尼黑（Bayern Munich）后卫金玟哉等主将，备战接下来对阵厄瓜多尔、乌拉圭、委内瑞拉和乌兹别克斯坦的四场主场友谊赛。

强调孙兴慜核心作用

此前在世界杯关键战中，洪明甫将孙兴慜置于替补席的做法曾引发轩然大波。莫雷诺特别强调了这名队长的核心作用：“我们都清楚孙兴慜的多面手属性。在我看来，他能够胜任三个不同的位置。”

莫雷诺说：“我们将竭尽全力、坦诚地开展工作，目标是让所有韩国球迷重新快乐起来，踢出精彩的比赛，并尽力去帮助球员。”

此外，莫雷诺也正面回应了此前执教俄超索契队（Sochi）时引发的AI风波。当时有报道指他严重依赖ChatGPT等生成式人工智能来排兵布阵，甚至据此决定引援。

莫雷诺直斥该传闻是“彻头彻尾的假新闻”。他解释道：“我显然会运用科技。但任何花上10分钟去调查的人都会明白，这些言论完全是断章取义，纯粹是为了造成伤害。”