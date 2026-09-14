（东京法新电）爱知—名古屋亚运会女子足球项目星期一（9月14日）点燃战火，朝鲜女子足球队在当地支持者的助威声中，以10比0的悬殊比分击败孟加拉，成功打响首炮。

本届亚运会女足项目共有12队参赛，分成三个小组进行单场循环赛，各组前两名和两个成绩最佳的第三名将晋级八强。朝鲜女足与孟加拉、韩国和缅甸被分在B组，首战取胜后已为争取出线取得重要三分。

朝鲜女足近年来在亚洲足坛保持强势，尤其青年队在国际赛场战绩亮眼，2023年亚运会更一路闯入决赛，最终不敌日本获得银牌，因此被视为本届亚运女足金牌的热门争夺者。

面对实力明显逊色的孟加拉，朝鲜从开赛后便牢牢掌控局面，上半场已经取得7比0的巨大领先优势。值得注意的是，在日本出生长大的朝鲜前锋李诚雅获得首发机会，并在下半场攻入一球，助球队最终以10比0揭开本届赛事序幕。

场边的朝鲜球迷同样成为比赛的一大焦点。大批身穿红色服装的支持者不断唱歌、呐喊，为球队营造出热烈气氛。朝鲜男女足代表队上周抵达日本时，也受到当地支持者热烈欢迎，球员身穿白色西装外套、配上粉红色领带，在挥舞旗帜的球迷簇拥下现身。

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大批身穿红色服装的支持者现场观赛，为朝鲜女足加油打气。（法新社）

本届亚运将于9月19日在爱知—名古屋举行开幕式，朝鲜派出约180人的代表团，参加足球、举重、摔跤和乒乓球等14个项目。朝鲜在疫情期间曾暂停参与国际体育赛事，但已于2023年的杭州亚运会上重返赛场，并参加了巴黎奥运会。

依照赛程安排，朝鲜女足下一场小组赛将于9月21日迎战韩国，届时这场“朝韩大战”无疑将备受瞩目。

至于朝鲜男足，则会在星期三（16日）迎来首场小组赛，对手是中国。

归化球员参与两进球 中华台北险胜越南

中华台北女足则凭借苏育萱和归化球员若林美里各进一球，在小组赛首战以2比1险胜越南，取得A组开门红。

这是中华台北女足首次有归化球员在亚运登场，两名归化球员田中麻帆和若林美里均首发出场，并在这场胜利中发挥关键作用。其中，田中麻帆第16分钟在中路摆脱防守后送出直塞，助攻苏育萱突入禁区后低射破门，帮助球队以1比0领先半场。

易边再战，中华台北继续通过高位压迫限制越南的进攻，并在第81分钟由若林美里在禁区内迎球抽射破门，将领先优势扩大至2比0。不过，体能下降的中华台北在第85分钟被越南扳回一城，所幸以2比1守住胜果。

中华台北女足历史上在亚运最佳成绩是1994年广岛亚运铜牌，2018年雅加达亚运则获得第四名，本届赛事与东道主日本、越南和泰国同处A组。