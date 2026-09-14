爱知—名古屋亚运会女子足球项目星期一（9月14日）迎来一场焦点战，中国女足凭借王霜两射两传的惊艳表现，以5比1大胜香港取得开门红，成为C组领头羊。

女足在1990年开始成为亚运会项目，中国曾三次夺冠，分别是1990年、1994年和1998年，但进入21世纪以来从未摘金，上一次踢进决赛是2018年，上一届杭州亚运会甚至无缘四强。中国女足这次被分到C组，同组对手包含香港、菲律宾与乌兹别克斯坦。

从世界排名与阵容厚度来看，世界排名第16的中国实力明显占优，开场第14分钟就由陈巧珠接到王霜助攻，远射破门，以1比0领先。第31分钟，中国后卫司雨头球解围失误，张炜琪头球点过出击的肖梓彤后射入空门，助香港将比分追成1比1。

第38分钟，中国左侧角球开到门前，司雨在门前近距离头槌破门将功补过，帮助球队以2比1再次取得领先。

易边第48分钟，王霜中场长传至禁区前沿，替补登场的王妍雯前插得球晃开防守球员后冷静破门，让中国将领先优势扩大至3比1。第80分钟，王霜小角度射门经折射入网，她九分钟后抽射梅开二度锁定胜局，让中国以5比1大胜香港。

这是王霜109次为中国女足出场攻进的第51球，在中国女足队史射脚榜上并列第四位。同时，这也是王霜在参加了三届亚运会后攻进的第14球，包括上届亚运会对蒙古一战完成大四喜，以及两次对阵香港均有破门。

日韩分挫泰缅

东道主日本则在首场小组赛“造惨案”，凭借中嶋淑乃和宝田沙织分别上演帽子戏法，以8比0血洗泰国后，以净胜球优势力压同积三分的中华台北，暂列A组榜首。

虽然射丢两个罚球，但韩国女足靠金旻智连中三元，上演帽子戏法以5比0横扫缅甸女足。不过同组的朝鲜早前以10比0横扫孟加拉，因此净胜球只有朝鲜一半的韩国，目前只能屈居B组次席。

中国女足的下一场比赛是星期四（17日）对阵乌兹别克斯坦，后者在早些时候以1比1战平菲律宾。