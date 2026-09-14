在先后效力于两家泰国球会后，我国球员伊尔范·范迪（Irfan Fandi）将重返新加坡超级联赛，与淡滨尼流浪（Tampines Rovers）签下一份有效期至12月的短期合约，为争取入选“雄狮”新加坡国家队亚洲杯阵容做好准备。

伊尔范此前曾代表幼狮（Young Lions），以及狮城水手（Lion City Sailors）的前身内政联队（Home United）征战新超联赛。他在2018年拒绝了葡萄牙球队布拉加（Braga）开出的“2+2”年限合约，随后转投当时征战泰国乙级联赛的巴吞联队（Pathum United）。

效力巴吞联队期间，伊尔范先后赢得泰国甲级联赛和乙级联赛冠军、两次泰国冠军杯，以及一次泰国联赛杯冠军。2024年，他转投另一支泰甲球会泰港（Port FC），但上赛季仅在联赛出场13次，最终在赛季结束后离队。

尽管其他新超联赛球队也向他抛出橄榄枝，但伊尔范告诉《海峡时报》，他更看重参加“虾皮杯”亚细安球会足球赛和亚冠二级联赛的机会。这名29岁的球员说：“去年我在球会的上场时间并不理想，正因如此，这次转会对我很重要。”

他说：“我只想获得上场机会，保持百分之百的健康状态，并确保自己做好准备。在权衡各种选择后，我认定淡滨尼流浪是目前最适合我的选择。我会在有限的时间里竭尽全力帮助球队。我还没拿过新超联赛冠军，这也是一个很好的动力。”

伊尔范盼随雄狮创造历史

伊尔范解释，他之所以选择短期合约是为了保持比赛状态，为2027年初随国家队出征亚洲杯做准备。“我觉得我们将创造历史，也有望给外界带来惊喜。我对这支球队充满信心，所以我真的很想竭尽全力争取入选。”

不过，他也并不排除在12月之后继续留队的可能性。“如果有机会去海外踢球，我肯定会把握住，但眼下我希望以最佳状态备战亚洲杯。亚洲杯结束后，我希望能再次前往海外，这也是我选择短期合同的原因。不过，谁也说不准，我也可能会（在这里）待得更久一些。”

在合约期满前，伊尔范有望在三项赛事中出战多达16场比赛，包括与两个弟弟的同场竞技。淡滨尼流浪将于10月18日对阵伊尔扬（Iryan Fandi）效力的幼狮，接着在10月21日对阵伊尔汉（Ilhan Fandi）领衔的狮城水手。

在此之前，淡滨尼流浪将于星期四（9月17日）作客挑战上海申花，开启亚冠二级联赛的征程。