（北京新华电）根据国际乒联星期一（9月14日）公布的最新一期世界排名，中国球员王曼昱超越队友孙颖莎，首次登顶乒乓球女单世界第一。

在现行世界排名体系下，运动员的世界排名积分由过去12个月内取得的八站最高积分之和组成。孙颖莎和王曼昱均缺席2026年世界乒乓球职业大联盟（WTT）澳门冠军赛，作为去年赛事冠军的孙颖莎被扣除1000点世界排名积分，去年亚军王曼昱被扣除700点世界排名积分，这导致两人排名洗牌，目前王曼昱以140分的优势反超孙颖莎。

孙颖莎自2022年7月19日起成为世界第一，如今排名下滑到第二后，连续登顶世界第一的时长定格在217个星期。中国名宿张怡宁曾占据世界第一的宝座长达240周。

女单排名第三至第十的运动员分别是张本美和（日本）、蒯曼（中国）、王艺迪（中国）、早田希娜（日本）、陈幸同（中国）、朱雨玲（澳门）、莎宾·温特（Sabine Winter，德国）、陈熠（中国）。

男单项目上，中国的王楚钦继续占据榜首。排名第二至第十的运动员分别是费利克斯·勒布伦（Felix Lebrun，法国）、松岛辉空（日本）、张本智和（日本）、莫雷加德（Moregard，瑞典）、林昀儒（中华台北）、雨果·卡尔德拉诺（Hugo Calderano，巴西）、林诗栋（中国）、艾利克斯·勒布伦（Alex Lebrun，法国）、张禹珍（韩国）。

其他三个单项上，法国的勒布伦兄弟领跑男双，日本组合早田希娜／张本美和占据女双榜首，混双世界第一为韩国组合林钟勋／申裕斌。