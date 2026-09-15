2026年对新加坡武术好手郑宇轩来说是重要的一年，他从大学顺利毕业，正式成为全职运动员，还时隔七年拿到冠军，且是世界冠军。但这名目前在备战爱知—名古屋亚运会的南大传播系影视专业毕业生坦言，今年的世界冠军还不是他的最终目标，自选套路的世界冠军才是他一直所追求的。

今年4月底，24岁的太极拳和太极剑好手郑宇轩，在第五届世界太极拳锦标赛的男子孙氏太极拳73式中夺冠，自2019年武术亚青赛后，首次登上最高领奖台。

郑宇轩在第一次成为世界冠军后，兴奋呐喊。（新加坡武总提供）

还记得在记者拿到的照片中，郑宇轩赛后戴着奖牌“仰天长啸”，喜悦之情溢于言表，毕竟这些年来，这名参加太极拳和太极剑项目的好手，和冠军总是差了一些——2023年和2025年东运会全能赛银牌、2023年世界武搏运动会全能赛铜牌、2023年武术世锦赛太极剑银牌、2025年武术世锦赛太极拳铜牌、2025年世界运动会全能赛铜牌等。

这些年来总是和冠军失之交臂，他告诉《联合早报》：“是有一点可惜，会觉得我已经尽了全力，可是为什么还轮不到我站在上面，有时候会想如果我做了哪个动作是否会拿到金牌。

“可是排名不由得我们决定，我们只能做好自己的本分，去上面享受过程，享受表演。”

虽在规定套路称霸 最终目标是自选套路世界冠军

今年如愿首次成为世界冠军后，郑宇轩6月入围新加坡体育奖最佳男运动员，7月也从南洋理工大学黄金辉信息与传播学院毕业，看起来是颇有成就的一年，但记者用“突破”这两字形容他的这一年时，他并不这么认同。

郑宇轩今年4月在保加利亚布尔加斯举行的太极拳世锦赛，拿到男子孙氏太极拳73式世界冠军。（郑宇轩提供）

他说：“我觉得这年虽然重要，可是我不会说是突破。因为那时候太极拳得到的金牌不是我自选的套路，是规定的套路（孙氏太极拳）……因为我的最终目标是自选套路的金牌世界冠军，所以这让我离那个目标近了一步。”

在亚运会、东运会、武术世锦赛这类大赛比拼的，通常都是选手自己编排的套路动作，而在太极拳和太极剑里，则有五大主流派系：陈式、杨式、武式、吴式和孙式，郑宇轩这次在亚运会，也将推出新的太极剑套路。

他说：“我会想办法把那五家都放在里面，偏比较传统的编排，而不是找那些花哨的动作。”

编排套路和影视制作异曲同工

郑宇轩在大四毕业影片制作过程中，担任掌镜的摄影指导。（郑宇轩提供）

编排套路对郑宇轩来说，和在南大求学时专攻的影视制作有异曲同工之妙。他的大四毕业专题不是论文或研究报告，而是和三名同学一起，制作一部20分钟的影片，他在过程中担任掌镜的摄影指导。

“在武术和拍摄之间，我都可以有自由去创造和表达我想要的，可以自由编排套路，也可以自由找角度和镜头，这是很相似的地方。

“太极有音乐，我可以用音乐来表达自己的动作和套路，让我很有满足感，最大的目标也是要让观众惊艳，而且自己也要享受表演，享受在台上的那三分钟。影像制作也一样，我很常构思画面，尽可能在一个画面里呈现我想要的故事，利用创意来把想的化作影像，也是很有满足感。”

去年12月东运会前的几个月，他一边忙着筹备拍摄事宜，一边努力训练，压力不小，好在顺利于11月底完成毕业影片的拍摄，随后在两个星期后的东运会勇夺银牌。

郑宇轩去年12月在泰国东运会拿下太极拳和太极剑全能银牌，而他在比赛半个多月前才完成毕业视频的拍摄工作。（档案照片）

毕业后全身心投入武术

如今大学毕业后，郑宇轩暂时告别二维的屏幕，全心投入三维的太极律动中，有更多时间打磨自己的技巧，身体也没有兼顾课业的疲劳。

这是他第二次参加亚运会，他说自己曾在今年5月肩膀受伤，至今尚未完全恢复，自己的目标和上次一样，就是把套路练好，然后到赛场努力展现好一切。

“那时在准备套路世界杯对练项目时，我的肩膀有些撕裂，要休息八个星期，虽然最后还是赶上比赛，不过到现在有些动作会有一点疼，肩膀比较紧。我们太极就是要柔软、灵活，对我可能有点劣势，不过我认为还可以应付。”

比赛服由母亲设计 练武术也圆其梦想

值得一提的是，郑宇轩每次比赛的表演服都是他的母亲方妙卿亲自设计，然后在中国订做。他的家人也经常到现场看他比赛，支持他的征途。

郑宇轩的父亲郑仲明（右）和母亲方妙卿（左）经常到现场看他比赛，母亲更是亲自为他设计比赛服装。图为三人去年在郑宇轩夺得东运会银牌后合影。（郑宇轩提供）

郑宇轩说：“小时候我看了武侠片就觉得有意思，就决定去学，过了几年后，我妈告诉我，其实她小时候也想去练武术，可是没有钱，也没有时间，所以看到我练武术，她也蛮开心，觉得帮她实现武术的梦。”

对于自己的长远规划和自选套路世界冠军的梦，郑宇轩说：“现在还没有考虑要进入影视行业……因为武术只有这几年可以打，所以要把握好这几年，过了才想想去哪里吧！

至于这“几年”是多久，郑宇轩没有给自己设限，他说：“如果还没有达到我的最终目标，我就不会隐退。”

新加坡武术队亚运会名单：

男：郑宇轩、林思韦、曾俊愷、谢凯茗

女：陈彦凝、罗芝宁、陈子怡

受访选手小档案：

名字：郑宇轩

年龄：24岁

参加项目：男子太极拳太极剑全能

历届亚运会参赛次数：一次

亚运会最佳成绩：2022年男子太极拳太极剑全能第15名