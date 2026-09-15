（米兰综合电）在星期一（9月14日）进行的意甲联赛中，“蓝黑军团”国际米兰（Inter Milan）在落后两球的劣势下奋起反击，主场以5比3力克乌迪内斯（Udinese）。同日客场以2比0拿下都灵（Torino）的罗马（AS Roma）同样豪取开季四连胜，两队携手领跑积分榜。

四轮战罢，国际米兰与罗马同积12分位居前两位，为星期六（19日）两队在罗马奥林匹克体育场的巅峰对决做足铺垫。近年赛季强势崛起的科莫（Como）则在主场以2比1击败帕尔马（Parma），以10分位列第三。

主场作战的国米开局遭遇当头棒喝。开场仅九分钟，乌迪内斯的后卫阿班瓦（Abankwah）在无人盯防下头球破门。七分钟后，埃克伦坎普（Ekkelenkamp）近距离推射再下一城，乌迪内斯在第16分钟便取得两球优势。

落后的卫冕冠军随即发起猛烈反扑。奥古斯托（Augusto）远射直挂死角缩小差距。半场结束前10分钟，中场巴雷拉（Barella）再进一球为主队扳平比分。

换边后，国米在第57分钟完成反超。法国中场迪乌夫（Diouf）底线倒三角回敲，图拉姆（Thuram）禁区内推射破网。随后埃斯波西托（Esposito）与前锋安热—约安·博尼（Ange-Yoan Bonny）接连进球，将比分扩大至5比2。虽然盖耶（Gueye）在补时阶段为乌迪内斯扳回一城，但无碍国米获得最终的胜利。

罗马客场2比0完胜都灵 科莫击败帕尔马跻身三甲

另一边厢，罗马客场2比0战胜都灵，保持全胜势头。

零比僵局在半场结束前五分钟被打破。都灵门将佩里（Perri）传球失误，迪巴拉（Dybala）机警拦截后送出助攻，马伦（Malen）抓住机会进得一球。补时阶段，罗马后卫詹卢卡·曼奇尼（Gianluca Mancini）在底线救球传中，皮西利（Pisilli）小角度破门，为罗马锁定胜局。

罗马主帅加斯佩里尼（Gasperini）赛后赞扬马伦与迪巴拉之间的默契：“显然，他们两人个人技术出众，同时风格互补，在多场比赛中都展现默契的连线。”

展望即将到来的榜首大战，加斯佩里尼说：“这是我们与顶尖球队较量的好机会，也能证明我们能拿出比近期更好的表现。”

在另一场较量中，科莫延续此前在欧冠战胜莱比锡（RB Leipzig）的出色状态，凭借后卫拉蒙（Ramon）和布鲁诺（Bruno）的进球，主场2比1小胜帕尔马。主帅法布雷加斯（Fabregas）赛后欣慰地说：“作为教练，这是一场非常重要的胜利，我开始意识到这支球队能达到怎样的高度。”