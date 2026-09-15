（巴黎综合电）好莱坞知名女星席德妮·史威尼（Sydney Sweeney）因在最新的体育博彩广告中以近乎全裸的暴露形象出镜，连日来遭到多名国际顶尖女子运动员的强烈抨击，被指责将女子体育过度性化与商品化。

曾出演热门美剧《亢奋》（Euphoria）的29岁美国女星席德妮，近日为美国体育博彩平台拍摄一组商业广告。画面中，持有这个平台股份的席德妮手持各种运动配备和球类，但衣着极其暴露，随即在体坛引发巨大反弹。

四枚奥运游泳金牌得主、澳大利亚名将阿里亚妮·蒂特穆斯（Ariarne Titmus）在社交媒体Instagram上公开炮轰，直言这种营销手法早该被淘汰。

阿里亚妮愤怒地写道：“看到这段广告，我内心的愤怒无以言表。这不仅是对每一个毕生致力于精进技艺的女性运动员的羞辱，也是对所有热爱体育本质——团队合作、友谊、奉献、卓越与团结——的女性的沉重打击。”

阿里亚妮更质问：“我们到底生活在一个怎样的世界，竟然还在靠消费女性身体和物化女子体育来牟利？”

多名顶尖田径好手 指扭曲真实形象

上周末在布达佩斯举行的世界田径终极锦标赛（World Athletics Ultimate Championship）上，多名顶尖田径好手也对这个广告表达强烈震惊与不满，认为它彻底扭曲女子运动员的真实形象。

女子200米决赛第四名的英国短跑女将艾米·亨特（Amy Hunt）接受英国广播公司（BBC）电视采访时隔空反击：“席德妮·史威尼，这才是女子体育该有的样子：21秒47的速度、肌肉、刻苦训练、鲜血、汗水与泪水。”

艾米补充说：“作为从事体育运动的女性，生活并不总是光鲜亮丽的，绝对不可能时时刻刻都性感。”

这股抵制风潮已在社交平台上迅速蔓延，众多女运动员纷纷发布自己的训练与比赛短片，并附上“这才是体育该有的模样”的话题标签。

美国体操名将格雷西·克雷默（Gracie Kramer）也发布自己进行体操及多项体育严苛训练的视频，并写道：“我不知道席德妮到底在干什么，但这才是女性在体育运动中的真实模样。”

这并非席德妮首次因代言广告引发社会舆论风暴。她在2025年曾为服装品牌美鹰服饰（American Eagle）拍摄名为“席德妮有一条好牛仔裤”（Sydney Sweeney has great jeans）的广告，当时因台词借由“基因”（Genes）与“牛仔裤”（Jeans）的谐音引发涉及种族的争议与批评。虽然她事后对引发的分裂感到惊讶并重申反对仇恨，但此次再度涉足敏感营销，又一次将自己推到舆论的风口浪尖。