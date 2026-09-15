（曼彻斯特综合电）在曼市（Manchester City）以1比0击败曼联（Man Utd）的曼彻斯特德比战中，英格兰职业比赛裁判机构（Professional Game Referees）承认，进球有效是一次“判断失误”，当天负责录像助理裁判（VAR）的两名裁判后来也受到惩罚。

当时在进攻过程中，处于越位位置的曼市中场恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）尝试头顶传中球，虽然没有碰到皮球，但他的跑位对曼联后卫的防守判断构成干扰。

于是哈兰德接应格瓦迪奥尔（Gvardiol）传中，近距离破门。这个进球最初被边裁裁定越位而无效，但VAR最终推翻判罚。

职业比赛裁判机构后来发表声明指出，VAR“没有意识到”恩佐·费尔南德斯所处位置“可能产生的影响”，并表示“应该建议主裁判进行场边视频回看”。

职业比赛裁判机构新加坡时间星期一（9月14日）已就这次“判断失误”向曼联致歉，之后他们宣布负责VAR的裁判多诺霍（Donohue）不会获安排参与本周末的英超赛事工作。

VAR助理裁判安特罗布斯（Antrobus）同样没有被安排执裁任务。

这项决定由首席裁判事务官韦伯（Webb）与管理团队作出。预计这两名裁判至少要等到国际比赛日结束后，才会重新执裁。

这场比赛结束后，曼市成为继阿申纳（Arsenal）之后，本赛季第二支前四轮全取12分的英超球队，曼联则以一胜一和二负积四分，排名第13位。