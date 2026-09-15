（里昂法新电）国际奥委会（IOC）星期一（9月14日）展开为期三天的里昂考察行程，以了解2030年冬季奥运会的筹备进展。

来临一届冬奥会近期受到领导层危机影响。经过数月的紧张局势后，2030年冬奥会组委会主席格罗斯皮龙（Edgar Grospiron）上星期宣布辞职，副主席罗贝尔蒂（Vincent Roberti）被任命为临时主席，负责领导组委会，直到格罗斯皮龙的继任者上任为止。

2030年冬奥会协调委员会主席贝克尔斯（Pierre-Olivier Beckers）星期一在里昂说：“在过去几个月出现治理方面的紧张局势后，格罗斯皮龙主席已经为自己的行为承担责任，他决定让新的领导层接手。”

几个月来，委员会的治理一直处于高度紧张状态。格罗斯皮龙与项目中的几个合作机构之间的关系逐渐恶化，以至于他继续担任主席变得越来越困难。

2030年冬奥会在法国阿尔卑斯山区多个地点举行，这支约30人的国际奥委会代表团会在里昂展开为期三天的考察，检查2030年冬奥会冰上项目的比赛场馆。

里昂地区多个场馆将在2030年冬奥会期间承办共75场冰球比赛、150场冰壶比赛、16场花样滑冰比赛、九项短道速滑赛事，以及团体花样滑冰项目。

尽管组委会面对领导层方面的挑战，但国际奥委会重申，他们仍然对这项奥运计划“充满信心”。

贝克尔斯说：“我们必须花时间找到合适的人选，但不能因此浪费时间，确保最终找到正确的人选。”

包括2024年巴黎奥运会组委会主席、前皮划艇冠军埃斯唐盖（Estanguet）在内的多名官员，都表示无意接任这一职位。

今年较早时，尼斯新市长拒绝批准在当地一座足球场内搭建临时冰场，因此组委会被迫仓促地将冰上项目中心从尼斯迁往里昂。

贝克尔斯还说，代表团此次考察的其中一个目的，也是为了确定各项目在里昂的各个场馆之间的分配。